Окупанти активізувалися біля п'яти населених пунктів: карти DeepState за 24 травня

Російські окупанти здійснили просування в Донецькій та Сумській областях. Ворог, на жаль, знову має успіхи одразу на кількох напрямках.

Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Де просунулися росіяни

Удень 24 травня DeepState оновили свою мапу та показали нові наступи ворожих військ на Новопавлівському, Покровському напрямку та в Сумській області.

За даними аналітиків, російські окупанти мали успіхи біля населеного пункту Одрадне на Новопавлівському напрямку. Російські війська рухаються на північ з тимчасово окупованої території, поступово наближаючись до селища.

Ворог просунувся біля Одрадного: показуємо на карті

Також у DeepState уточнили ситуацію біля Троїцького на Покровському напрямку. Наразі село перебуває в так званій "сірій зоні".

Ситуація біля Троїцького: дивіться на карті

На кордоні Сумської області ворог також веде неспішні наступи. За останню добу російським солдатам вдалося просунутися в Новенькому.

Росіяни захопили Новеньке на Сумщині: карта фронту

Також окупанти діяли в селищі Басівка. Населений пункт розташований одразу за Новеньким і також перебуває під окупацією. Кордон з Росією знаходиться за 2,5 кілометра від села.

Росіяни просунулися вглиб Сумської області: карта

Також за інформацією аналітиків, вороги активізувалися в окупованій Журавці, що в Сумській області. Це один з чотирьох населених пунктів біля кордону, який контролюють окупанти. Загалом росіяни захопили 62,6 квадратних кілометра прикордонного регіону.

Журавка на Сумщині: показуємо село на карті

Нагадаємо, російські війська стягнули до кордону Донецької та Харківської областей десятки тисяч солдатів. Аналітики вважають, що це потрібно їм для нового наступу на Харківщину. Однак в ОСУВ "Хортиця" розповіли, що хоча ворог і намагався просуватися біля кордону, та масштабних атак там не було.