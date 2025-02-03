Окупанти знову мають просування на Донеччині: оновлені карти фронту DeepState 3 лютого

Триває запекла боротьба української армії проти російських окупантів. На жаль, загарбниками знову вдалося просунутися поблизу кількох населених пунктів.

Просування ворога зафіксовано у Донецькій області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Зміни на фронті станом на 3 лютого

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій у ніч на 3 лютого.

Згідно із їхніми даними, російські окупанти просунулися біля трьох населених пунктів у Донецькій області.

Так, ворог має просування у селах Срібне та Дачне Покровського району.

Росія просунулася у Срібному: дивіться на карті

Ворог має успіхи у населеному пункті Дачне: дивіться на карті

Також російська армія просунулася біля села Колодязі у Лиманській громаді.

Росія має просування біля Колодязів: дивіться на карті

Нагадаємо, що 2 лютого аналітики Deep State повідомили, що росіяни мали "потрійний" успіх у передмісті Покровська. На цьому напрямку вони здійснили майже 40 атак, просунувшись біля Воздвиженки, Котлиного та Андріївки.

Ворог усіма силами намагається взяти Покровськ в оточення.