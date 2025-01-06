Ворог просунувся в Торецьку та ще біля кількох населених пунктів: DeepState оновили карту фронту
Російські загарбники не полишають спроб захопити території України. Так, відомо, що ворожі сили мали просування біля кількох населених пунктів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Аналітики також показали оновлену карту фронту.
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Де просунувся ворог
Близько 1 години ночі 6 січня аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Відповідно до даних фахівців, противник просунувся біля кількох населених пунктів.
Ворог просунувся в Торецьку, Зеленому, Петропавлівці, біля Воздвиженки, Баранівки та Піщаного,
– ідеться в повідомленні.
Противник просунувся в Торецьку: дивіться на карті
Ворожі сили просунулися в Зеленому: дивіться на карті
Війська країни-агресорки просунулися в Петропавлівці: дивіться на карті
Ворог просунувся біля Воздвиженки: дивіться на карті
Загарбники просунулися біля Баранівки: дивіться на карті
Російська армія просунулася біля Піщаного: дивіться на карті