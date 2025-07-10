Ворог тисне під Покровськом та Запорізькою областю: карта фронту 10 липня

На фронті тривають запеклі бої: російські війська атакують одразу на кількох напрямках, зокрема на Донеччині та Харківщині. Сили оборони України стримують натиск і завдають загарбникам значних втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. За добу на передовій сталося 201 боєзіткнення.

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Як змінилася ситуація на фронті

Окупанти били по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирма ракетами та 122 керованими бомбами. Ворог здійснив 5120 обстріли та застосував 4037 дронів-камікадзе.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 14 боєзіткнень. Противник завдав 7 авіаційних ударів, загалом скинув 12 керованих авіабомб. Також здійснено 281 артилерійський обстріл, зокрема 3 обстріли із реактивних систем залпового вогню. Ворог намагався прорвати оборону українських сил, але без успіхів.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 13 разів штурмували позиції наших військ у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам'янка, Красне Перше, Амбарне та у напрямку Липців і Петро-Іванівки. Окупанти прагнули просунутися вперед, але були зупинені українськими воїнами.

На Куп'янському напрямку було зафіксовано 6 атак противника. Сили оборони відбивали штурмові дії ворога поблизу Степової Новоселівки, Радьківки та у напрямку Новоосинового.

Ситуація на Куп'янському напрямку: карта

На Лиманському напрямку зафіксовано 30 атак ворога. Росіяни намагалися просунутися поблизу Новий Мир, Рідкодуб, Середнє, Карпівка, Зелена Долина, Торське, Греківка, Колодязі та у напрямку Серебрянки.

Ситуація на Лиманському напрямку: карта

Сіверському напрямку ворог здійснив 7 атак на позиції наших військ у районах Серебрянка, Верхньокам'янське та Виїмка.

Окуповані населені пункти Сіверському напрямку: карта фронту

На Краматорському напрямку зафіксовано 4 бойові зіткнення в районах Білої Гори, Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 8 атак у районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Торецьк, Русин Яр та у напрямку Плещіївки.

Найбільше штурмів за добу відбулося саме на Покровському напрямку. Українські захисники зупинили 61 наступальну дію росіян у районах Попів Яр, Полтавка, Новоторецьке, Мирноград, Новоекономічне, Мирне, Горіхове, Миролюбівка, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне, Новосергіївка, Ялта, Олексіївка та у напрямках Шахового, Новопідгородного, Покровська, Разіного, Родинського.

Бойові дії біля Покровська: показуємо на карті

Новопавлівському напрямку українські сили відбили 29 атак росіян поблизу Ялти, Мирного, Зеленого Поля, Шевченка, Вільного Поля.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили 1 атаку росіян у районі Новоданилівки.

Ворог 9 разів намагався просунутися в бік Придніпровського та острова Білогрудий, однак успіху не мав.

На Гуляйпільському, Волинських і Поліських напрямках ознаки формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

За добу Сили оборони вразили живу силу й техніку росіян. Ударів зазнали 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункту управління та дві артилерійські засоби противника. Втрати російських загарбників склали 920 осіб.