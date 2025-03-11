Найгарячіше на Сході, а на Курщині багато артилерійських обстрілів: карта фронту на 11 березня

У Генштабі виклали актуальне зведення станом на 8 ранку 11 березня. Триває 1112 день повномасштабної війни. За попередній день на фронті зафіксовано 140 зіткнень.

Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Генштабу. Військові повідомили, що авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження особового складу та техніки, 12 артилерійських засобів, два пункти управління, пункт управління БпЛА. І ще одну важливу ціль загарбників, яку поки не називають.

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Яка ситуація на фронті на 11 березня

На Харківському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку було 9 атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Росіяни намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Нове, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина, Зарічне, Ямполівка, Новолюбівка та Торське.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбивали 12 атак. Окупанти намагаються йти вперед в районах Білогорівки, Федорівки та Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районах Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Дачне, Курдюмівка, Кримське, Дружба, Торецьк та Щербинівка.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 21 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Валентинівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Котлярівка, Олексіївка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 19 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Бурлацьке та в напрямку Веселого.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили 7 атак у районах Новосілки та Привільного.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили 6 ворожих штурмів в напрямках Новоданилівки, П'ятихаток, Щербаків та Степового.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну безуспішну спробу атаки позицій наших захисників.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 11 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 41 авіаційного удару із застосуванням 61 керованої бомби, а також здійснив 272 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 19 – із реактивних систем залпового вогню,

– додали в Генштабі.

Зверніть увагу! В ISW вважають, що росіяни готуються до наступу на Суджу.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.