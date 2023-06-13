Ворог суне на Мар'їнку, однак ЗСУ відбивають всі атаки: карта бойових дій 13 червня

Окупанти відчуваючи своє безсилля на фронті, продовжують тероризувати цивільне населення України. У ніч проти 13 червня ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555. На жаль, є влучання та жертви.

Про актуальну ситуацію на фронтах станом на ранок 13 червня доповіли у Генштабі ЗСУ.

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Ракетний обстріл України

Відомо, що окупанти застосували:

14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною;

4 "Шахеди", 1 – знищено нашими захисниками.

На жаль, є влучання в п'ятиповерховий будинок та інші цивільні об'єкти інфраструктури Кривого Рогу. Загинули щонайменше троє людей, Постраждалі у вкрай важкому стані.

Яка ситуація на фронтах

Противник намагається окупувати Луганську та Донецьку області, тривають важкі бої з 26 бойовими зіткненнями на цій ділянці фронту.

Північ

Схід

оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога немає.противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби, що минула, ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли Чернігівської, Сумської та Харківської областей.противник завдав авіаударів в районах Мілового і Кислівки Харківської області та Новоселівського на Луганщині.

Південь

протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Веселого на Харківщині та Білогорівки Луганської області.противник завдав авіаційного удару в районі Білої Гори. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Благодатне, Новомаркове, Калинівка Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Південне та Суха балка Донецької області.противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного.наші захисникиВорог завдав авіаударів в районах Старомихайлівки та Красногорівки. Водночас здійснив артилерійські обстріли Мар'їнки, Георгіївки, Максимільянівки, Побєди, Новомихайлівки та Красногорівки Донецької області.ворог проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Благодатного.противник обороняється. Триває примусова паспортизація громадян України в Мелітополі Запорізької області. Так, окупанти активно погрожують батькам випускників щодо неможливості отримання атестатів про закінчення школи в разі відмови отримання підлітками російського паспорта.

Додамо, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також наші воїни знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника та 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.