Росіяни підступають до Покровська та Курахового: карта бойових дій на 13 грудня

Ситуація на фронті продовжує лишатися складною, ворог активно штурмує позиції у напрямку Покровська та Курахового. Протягом минулої доби було зафіксовано 210 бойових зіткнень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Противник також завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 35 авіаударів і здійснив 4 170 обстрілів, з них 103 – із реактивних систем залпового вогню.

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Як змінилася ситуація на фронті за останню добу

На Харківському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Глибокого та Стариці.

Яка ситуація поблизу Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Загризового, Дворічної та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутись уперед поблизу Копанок, Новоєгорівки, Лозової, Надії, Макіївки, Тернів та в Серебрянському лісі.

Як змінився фронт біля Копанок: дивіться на карті

На Краматорському напрямку українські захисники відбили сім спроб окупантів просунутися вперед в районі Часового Яру, Григорівки та в напрямку Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки в районі Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Піщане, Шевченко та Чумацьке.

Ворог штурмував позиції поблизу Миролюбівки: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 51 атаку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Сонцівки, Старих Тернів, Курахового, Дальнього та Успенівки.

Що відбувається біля Сонцівки: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив 31 штурм наших позицій у районах Сухих Ялів, Костянтинопольського, Роздольного, Нескучного та Новодарівки. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

Ворог атакував позиції ЗСУ у Костянтинопільському: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку окупант здійснив дві безрезультатні спроби атакувати позиції українських підрозділів в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції п'ять разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

Триває операція у Курській області, де українські воїни стримали 21 атакувальну дію загарбників. Також терористична армія не припиняє бомбардування власних територій; за наявною інформацією, минулої доби противник завдав 12 авіаударів із застосуванням 18 КАБ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію й авіацію по районах українських населених пунктів.