Росія могла захопити Урожайне, найважче на Покровському напрямку: карта бойових дій 14 липня

Окупанти продовжують спроби наступати на фронті. Проте українські військові намагаються стримати противника.

Генштаб ЗСУ повідомив, що тільки протягом минулої доби відбулось 160 бойових зіткнень. Найбільше – на Покровському напрямку.

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Що відомо про ситуацію на фронті

Нанапрямку було 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

Де ворог тисне на Харківщині: дивіться на карті

Нанапрямку Росія атакувала 18 разів. Сили оборони України відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Вільшаної, Петропавлівки, Новоселівки, Піщаного, Берестового та Стельмахівки.

Що відбувається в районі Синьківки: дивіться на карті

Нанапрямку Росія атакувала 16 разів неподалік Греківки, Макіївки та Тернів. Нанапрямку – ЗСУ відбили 12 штурмових дій російських загарбників біля Білогорівки, Роздолівки, Верхньокам'янського, Спірного та Виїмки. Нанапрямку окупанти атакували 12 разів, в районах Григорівки, Часового Яру, Кліщіївки та Андріївки. Нанапрямку Росія атакувала 13 разів неподалік Північного, Нью-Йорка та Торецька.

Ворог тисне в районі Торецька: дивіться на карті

Нанапрямку ЗСУ відбили 40 штурмових дій в районах населених пунктів Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка, де окупанти, за підтримки авіації намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.Аналітики DeepState заявили, що ворог окупував Урожайне, просунувся біля Олександрополя, Новоселівки Першої, у Макіївці. Тривають бої у Залізному та Кліщіївці.

Росія тимчасово просунулась в Урожайному: дивіться на карті

Нанапрямку українські військові відбили 16 атак біля Красногорівки, Костянтинівки, Карлівки та Побєди, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Нанапрямку – здійснили 18 штурмів наших позицій неподалік Урожайного, Водяного, Макарова, Великої Новосілки та Костянтинівки. Нанапрямках – вороги намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій. Дві атаки росіян успіху не мали в районах Малої Токмачки та Козачих Лагерів. Нанапрямку оперативна – ситуація без суттєвих змін. Нанапрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні зобластями Росія зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Які втрати ворога

Українські військові протягом минулої доби ліквідували 1 320 одиниць особового складу. Окрім того, ЗСУ знищили: