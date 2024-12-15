Майже 300 боєзіткнень, найбільше – на Курщині: карта бойових дій на 15 грудня

Минулої доби на фронті зафіксували 292 бойових зіткнення. Окупанти не полишають спроб захопити якомога більше наших територій. Тиснуть на Покровському, Сіверському, Покровському, Курахівському й інших напрямках. На Курському – найбільше бойових зіткнень за минулу добу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Мапа бойових дій на сьогодні

На Харківському напрямку, застосовуючи бомбардувальну та штурмову авіацію, окупанти атакували в районі Вовчанська.

За уточненою інформацією на Куп'янському напрямку за добу росіяни здійснили 3 атаки. Сили оборони зупинили всі штурмові дії агресора в районах Лозової.

На Лиманському – наші захисники та захисниці відбили 15 атак загарбників біля населених пунктів Першотравневе, Зелений Гай, Копанки, Новосергіївка, Надія, Макіївка, Дружелюбівка й Терни.

Яка ситуація на фронті сьогодні: дивіться карту

На Сіверському – окупанти завдали ударів засобами бомбардувальної авіації. Сили оборони відбили 55 російських штурмів поблизу Верхньокам'янського, Білогорівки, Спірного, Виїмки та Берестового.

На Краматорському напрямку противник один раз намагався прорвати оборону в районі Часового Яру.

Біля Торецька агресор, активно застосовуючи бомбардувальну авіацію, здійснив 5 марних спроб посунути наших оборонців із займаних позицій.

На Покровському напрямку захисники відбили 52 російських атаки. Зокрема, у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Сухий Яр, Зелене, Піщане, Петрівка, Шевченко, Новотроїцьке, Українка та Новооленівка. Окупанти завдали ударів штурмовою й бомбардувальною авіацією в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Гродівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали російські атаки в районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Лисівка, Єлизаветівка, Ганнівка та Успенівка. Там загарбники за підтримки авіації 50 разів намагалися прорвати оборону наших захисників.

На Времівському – окупанти активно застосовували авіацію. Сили оборони відбили 37 ворожих атак у районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Роздольне, Новий Комар, Велика Новосілка, Сторожеве, Макарівка та Новоандріївка.

На Гуляйпільському – окупанти завдали авіаційних ударів некерованими ракетами по району Гуляй Поля.

На Оріхівському напрямку Мала Токмачка, Новопавлівка та Роботине зазнали ударів 15 авіаційними керованими бомбами.

На Придністровському – агресор завдав авіаударів некерованими ракетами по району Миколаївки. Також здійснив 3 штурми позицій наших захисників. Втім, успіху не мав.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 57 боєзіткнень. Окрім того, ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинувши 23 КАБи, а також здійснив 380 артилерійських обстрілів по населених пунктах і позиціям наших захисників.

На Волинському та Поліському – без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Втрати ворога на 15 грудня