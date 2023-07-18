Ворог тисне в бік Куп'янська, ЗСУ відбили атаки на Бахмутському напрямку: карта бойових дій

Російські окупанти не полишають спроб захопити Україну. Росіяни зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Тільки протягом минулої доби там відбулось 36 бойових зіткнень. Яка ситуація на полі бою, як Збройні Сили України протистоять ворогу читайте у тексті 24 Каналу.

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Що відбувається на Донбасі

Нанапрямку – ЗСУ тримають оборону, ворог вів марний наступ західніше Лиману Першого на Харківщині та завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп'янськ та Кислівка Харківської області.Аналітики Deep State написали, що росіяни мають успіх на південь від Масютівки та продовжують тиск в бік Куп'янська. Нанапрямку – Росія марно наступала в районі західніше Діброви та східніше Веселого Луганської області. Росіяни з авіації вдарили в районах Білогорівки Луганської області та Тернів і Спірного – Донецької. Під атакою артилерії опинились населені пункти Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Берестове і Роздолівка на Донеччині. Нанапрямку – ЗСУ успішно відбили атаки противника в районах Міньківки, південно-східніше Оріхово-Василівки, південно-східніше Богданівки та біля Іванівського Донецької області, попри щільний вогонь авіації та артилерії противника. Росія з авіації вдарила по районах Богданівки та Олександро-Шультиного. Від російської артилерії постраждали понад 15 населених пунктів. Зокрема, Краматорськ, Костянтинівка, Часів Яр, Плещіївка, Олександро-Шультине, Північне та Катеринівка Донецької області.

Яка ситуація в районі Бахмута: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні на інших ділянках фронту

Нанапрямку – ЗСУ під ворожим вогнем авіації відбили усі атаки противника у районі Авдіївки. Водночас окупанти з артилерії обстріляли понад 15 населених пунктів, зокрема – Новоандріївку, Новобахмутівку, Керамік, Авдіївку, Невельське та Карлівку Донецької області. Нанапрямку – ЗСУ успішно продовжують стримувати наступ росіян в районах Мар'їнки та біля Красногорівки. Противник здійснив обстріляв понад 10 населених пунктів. Зокрема, Красногорівку, Мар'їнку, Гостре, Веселий Гай та Новомихайлівку Донецької області. Нанапрямку – Росія з авіації вдарила в районах Макарівки, Благодатного, Новодарівки та Комара Донецької області та обстріляла населені пункти Благодатне, Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Новодарівка та Рівнопіль на Донеччині.Нанапрямках – ворог зосереджує основні зусилля, щоб не допустити подальшого просування наших військ. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області, з артилерії атакували понад 30 населених пунктів. Зокрема, Вільне Поле, Времівка Донецької області, Залізничне, Верхня Терса, Гуляйпільське, Преображенка та Білогір'я Запорізької області, Михайлівка, Новоберислав, Микільське, Інженерне, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. На жаль, постраждав і Очаків Миколаївської області.

Що відбувається на Півдні: дивіться на карті

Нанапрямках – оперативна ситуація без суттєвих змін. Нанапрямках – ворог зберігає військову присутність. З авіації окупанти вдарили в районі Білопілля Сумської області, здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема, постраждали Чуйківка, Бояро-Лежачі, Іскрисківщина, Павлівка Сумської області та Вовчанськ, Караїчне і Бударки Харківської області.

Яка ситуація на всіх ділянках фронту: дивіться на карті

Успіхи ЗСУ у знищенні ворога

Наші Сили оборони продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, ведуть заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Також, наші захисники знищили 3 ударних дрони противника типу "Шахед-136" та 6 розвідувальних дронів оперативно-тактичного рівня,

– заявили в Генштабі ЗСУ.

Також наші підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили: