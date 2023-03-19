Бої на півночі Бахмута, Росія наступає на 5 напрямках: карта бойових дій на 19 березня

Російські окупанти досі намагаються наступати на Донбасі. Особливо складна ситуація на Бахмутському напрямку, але українські воїни відбивають атаки ворога.

Попри величезні втрати, Росія продовжує вести загарбницьку війну. Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької та Луганської областей.

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Сили оборони відбили понад 80 атак

Для досягнення своїх цілей ворог продовжує наступальні дії на:

Лиманському,

Бахмутському,

Авдіївському,

Мар'їнському,

Шахтарському напрямках.

Протягом минулої доби нашими захисниками було відбито 83 атаки на цій ділянці фронту. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

Найбільш напружена ситуація на Бахмутському напрямку

Яка ситуація на напрямках

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Кремінна, Діброва, Верхньокам'янське та Спірне.

Противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Красне Перше, Дворічна, Гряниківка, Куп'янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка на Луганщині, а також Спірне та Федорівка Донецької області.

Карта бойових дій на Куп'янському напрямку

На Бахмутському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника у північній частині міста Бахмут, а також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Богданівка.

Сили оборони відбили атаки в північній частині Бахмута: карта

Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області.

На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Красногорівка, Кам'янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, а також Мар'їнка, яку окупанти атакували 15 разів.

Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Кам'янка, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Мар'їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

Окупанти наступають на Авдіївку: карта бойових дій

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали, зокрема, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам'янське Запорізької області. Знову обстріляно місто Херсон та Антонівку.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається сталою. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Олександрівка і Клюси Чернігівської області; Харківка, Старикове, Волфине – Сумської та Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Великий Бурлук на Харківщині.

Сили оборони відпрацювали по окупантах