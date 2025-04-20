Росіяни просунулися на кількох напрямках у Донецькій області: карта бойових дій від ISW

Російські війська не полишають спроб прорвати українську оборону на кількох напрямках, продовжуючи інтенсивні наступальні дії. На жаль, ворогу вдалося просунутися на Торецькому та Покровському напрямках.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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Як виглядає лінія фронту 20 квітня

Російські війська 19 квітня продовжували спроби відтіснити українські сили з обмежених позицій у Курській області , однак не мали підтверджених успіхів. Також росіяни продовжували штурм біля Олешні та Горнального.



, однак не мали підтверджених успіхів. Також росіяни продовжували штурм біля Олешні та Горнального. Російські війська продовжували наступ на Харківському напрямку , але також не просувалися. Зокрема окупанти атакували на північний захід від Харкова в напрямку Золочева, на північ від Харкова в районі Липців і на північний схід від Харкова в районі Вовчанська.



, але також не просувалися. Зокрема окупанти атакували на північний захід від Харкова в напрямку Золочева, на північ від Харкова в районі Липців і на північний схід від Харкова в районі Вовчанська. Окупанти продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку, але без підтверджених успіхів. Росіяни продовжували наземні наступи на північний схід від Куп'янська в районі Кам'янки, на північ від Куп'янська в районі Кіндрашівки, на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки та на південний схід від Куп'янська в районі Піщаного та Степової Новоселівки.



але без підтверджених успіхів. Росіяни продовжували наземні наступи на північний схід від Куп'янська в районі Кам'янки, на північ від Куп'янська в районі Кіндрашівки, на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки та на південний схід від Куп'янська в районі Піщаного та Степової Новоселівки. Також тривали атаки в напрямку Борової на Харківщині, змін не зафіксовано.



на Харківщині, змін не зафіксовано. Російські війська продовжували наступ на Лиманському напрямку, але не просунулися.

Ситуація на фронті за 19 квітня / Карти ISW

Ворожа армія здійснювала наземні атаки на Сіверському напрямку, однак росіянам не вдалося досягти успіху.



У напрямку Часового Яру російські війська також продовжували наступальні дії, просунутися не вдалося.



російські війська також продовжували наступальні дії, просунутися не вдалося. В ISW повідомили, що російські війська мали успіхи на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 і 18 квітня, показують, що окупанти нещодавно просунулися на захід від Торецька та на схід від Дачного (на північний схід від Торецька).

Важливо! За даними джерел, російські війська передислокували невизначені підрозділи безпілотників з Курського напрямку на південний захід від Торецька поблизу Калинового і зараз ці підрозділи діють у напрямку Костянтинівки.

Українські та російські сили просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 квітня, показують, що українські війська нещодавно просунулися в південно-західну Лисівку (на південний схід від Покровська). Водночас кадри також показують, що російські війська захопили Новоторецьке та просунулися в центрі Миролюбівки (обидва на схід від Покровська) під час механізованого штурму 17 квітня.



Геолокаційні кадри, опубліковані 19 квітня, показують, що українські війська нещодавно просунулися в південно-західну Лисівку (на південний схід від Покровська). Водночас кадри також показують, що російські війська захопили Новоторецьке та просунулися в центрі Миролюбівки (обидва на схід від Покровська) під час механізованого штурму 17 квітня. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 19 квітня, показують, що російські війська просувалися вздовж траси Т-0406 Покровськ – Межова на північний схід від Удачного.



Російські війська продовжували наступ на Новопавлівському напрямку, але не просунулися.



але не просунулися. На Курахівському напрямку ворожій армії також просунутися не вдалось.



ворожій армії також просунутися не вдалось. Росіяни продовжували наступ на напрямку Великої Новосілки , успіху не мали.



, успіху не мали. На заході Запорізької області російські війська продовжували наземні наступи, однак не просунулися.

Нагадаємо, ввечері 19 квітня очільник Кремля Владімір Путін оголосив про так зване "великоднє перемир'я", яке має тривати до 00:00 21 квітня.

Однак згодом Володимир Зеленський заявив, що слова Путіна не розповсюдились на Курську та Білгородську області – саме там наразі тривають бойові дії.