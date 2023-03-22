Ворог намагається захопити Мар'їнку, відбиті атаки під Бахмутом: карта бойових дій за 22 березня

В Україні триває 392 день повномасштабного російського вторгнення. Окупаційні війська Росії зосереджені на Сході України, де намагаються захопити Бахмут.

Росія, хоч і зазнає масштабних втрат, але не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Окупаційні війська ведуть наступальні дії на 5 напрямках.

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Тільки на Сході Сили оборони відбили понад 100 атак

Зокрема, противник наступає на:

Лиманському,

Бахмутському,

Авдіївському,

Мар'їнському,

Шахтарському напрямках.

Водночас на інших війська Росії обороняються. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 114 ворожих атак на східній ділянці фронту.

Карта бойових дій в Україні

Яка ситуація на напрямках

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Кремінна, Діброва, Білогорівка та Веселе.

Окупанти наступають на Луганщині: карта бойових дій

Противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Красне Перше, Дворічна, Масютівка, Куп'янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка – Луганської, а також Торське, Спірне та Федорівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує ведення наступальних дій, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Наші захисники цілодобово відбивали численні атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Бахмут, Кліщіївка та Майорськ.

Росіяни ведуть наступ на Бахмутському напрямку

Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області.

На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив наступальні дії в районах Новобахмутівки, Новокалинового, Красногорівки, Степового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Первомайського, Мар'їнки та Побєди – успіху не мав.

Майже 20 невдалих спроб наступу було здійснено ворогом в районі Мар'їнки. Ворожих обстрілів зазнали Ласточкине, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка та Вугледар на Донеччині.

Карта бойових дій біля Авдіївки

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам'янське – Запорізької, а також Херсон, Берислав, Понятівка, Дар'ївка та Антонівка.

Сили оборони відпрацювали по окупантах

оперативна обстановка без значних змін, формування наступальних угруповань противника не виявлено.Вище керівництво Білорусі продовжує підтримувати збройну агресію Росії, надає свою інфраструктуру для підготовки підрозділів противника. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах.Протягом минулої доби здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Атинське, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка, Басівка, Юнаківка і Попівка на Сумщині та Басове, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ і Великий Бурлук Харківської області.

Протягом минулої доби Авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів. Водночас наші захисники збили 15 ворожих БпЛА різних типів, а також 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси, радіолокаційну станцію та один інший важливий об'єкт противника.