Втрати росіян на Харківському та Куп'янському напрямках: карта бойових дій 22 березня

Російські війська продовжують активні наступальні дії на Харківському, Куп'янському та Лиманському напрямках. Українські захисники стійко тримають оборону, завдаючи агресору серйозних втрат.

Протягом минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнення, передає 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборону біля Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак на позиції в районах Голубівки та Піщаного.

Ворог атакує поблизу Куп'янська: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази, намагаючись вклинитися в українську оборону в напрямках населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Нові, Зелена Долина, Ямполівка, Торське та Іванівка.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак біля Дачного, Дружби, Диліївки та Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 37 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Преображенка, Богданівка, та Андріївка.

Російська армія атакує на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив 11 атак в бік Костянтинополя, Дніпроенергії та Розливу.

На Гуляйпільському напрямку українські захисники відбили дві атаки в районах Новосілки та Привільного.

На Оріхівському напрямку боєзіткнень не відбулося.

На Придніпровському напрямку ворог один раз безуспішно намагався атакувати позиції українських військ.

Ворог зазнає значних втрат / дивитися фото

На Курському напрямку минулої доби ворог завдав 18 авіаударів і 276 обстрілів, при цьому українські захисники зупинили 23 штурмові дії загарбників.

На Волинському та Поліському напрямках не виявлено ознак формування наступальних угруповань ворога.