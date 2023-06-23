Росіяни спробували відвоювати Макарівку, ЗСУ просуваються на Півдні: карта боїв за 23 червня

Російські окупаційні сили зосередилися на наступальних діях на Сході України. Водночас Сили оборони України розвивають свій наступ на Півдні.

Агресор зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Дивіться також Шлях деокупації: 9 ключових питань про наступ ЗСУ

Окупанти наступають на 4 напрямках

ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки. Противник завдав авіаудару біля Кислівки, а також вів вогонь по Харківщині з артилерії та мінометів.

Окупанти вели наступальні дії в напрямку Синьківки

ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Білогорівки Луганської області. Окупанти завдали авіаударів в районах Невське Луганської області та Іванівка, Торське, Білогорівка, Діброва і Спірне Донецької області. Також росіяни застосували артилерію.

Окупанти наступали в районі Білогорівки: карта

противник проводив безуспішні наступальні дії в районах Сєверного та Авдіївки. Ворог завдав авіаударів біля Авдіївки і Невельського та здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Донецької області.

Росіяни наступали в районі Сєверного: карта боїв

ворог проводив наступальні дії у напрямку Мар'їнки та Побєди Донецької області, успіху не мав. Противник завдав авіаудару біля Красногорівки та здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Донецької області.

Карта боїв на Мар'їнському напрямку

Росія намагається відновити втрачене положення в районі Макарівки

противник продовжує вести оборонні дії. Ворог зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області. Ворог завдав авіаударів в районах Сторожеве, Макарівка Донецької області та Левадне Запорізької області. Також росіяни здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Макарівка на карті бойових дій

Яка ситуація на інших ділянках фронту

Сили оборони атакують та обороняються

ворог завдав авіаудару в районах Золота Нива, Велика Новосілка і Благодатне. Здійснив обстріли населених пунктів Донецької області.противник завдав авіаударів в районах Богданівка, Біла Гора та Північне Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали майже десяток населених пунктів Донецької області.оперативна обстановка без суттєвих змін.противник завдав авіаударів в районах Огірцеве і Плетенівка Харківська області. Також ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сумської та Харківської областей.