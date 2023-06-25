Росіяни безуспішно наступають на Сході, обороняються на Півдні: карта бойових дій 25 червня

Російська армія намагається вести наступ на Сході нашої держави, а також оборонятися на Півдні. Попри це, Сили оборони героїчно відбивають наступ та стримують ворога.

Наразі окупанти зосередили основні зусилля на 3 напрямках – Лиманському, Мар'їнському та Авдіївському. За добу на зазначених ділянках фронту відбулися 29 бойових зіткнень.

Дивіться також Не сходимо зі свого шляху, – Резніков показав, як ЗСУ знищили 3 ворожі танки біля Курдюмівки

Яка ситуація на Сході

Наросіяни наступали у напрямку Берестового, успіху не мали. Крім того, артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали населені пункти Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Берестове у Харківській області.

Росіяни намагалися наступати поблизу Берестового: дивіться на карті

Наросійські солдати здійснили безрезультативні наступальні дії в напрямку населеного пункту Веселе. Також ворог завдав авіаційних ударів в районі Білогорівки Луганської області. З артилерії обстріляли Невське і Білогорівку в Луганській області, а також Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

Окупанти вели безрезультативний наступ в районі Веселого: дивіться на карту

Напротивник вів наступальні дії в районі Іванівського у Донецькій області, успіху не мав. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали населені пункти Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.

Загарбники наступали біля Іванівського у Донецькій області: дивіться на карті

Наворог проводив наступальні дії в районі Мар'їнки, успіху не мав. Водночас росіяни здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Георгіївка, Курахове та Олексіївка у Донецькій області.

Росіяни не полишають спроб наступу на Мар'їнку: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Напротивник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного у Донецькій області. Крім цього, ворог здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новоолександрівка, Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Уманське, Веселе, Карлівка, Первомайське та Невельське у Донецькій області. Наворог завдав кілька авіаційних ударів в районах населених пунктів Пречистівка, Золота Нива, Макарівка у Донецькій області, а також здійснив обстріли Катеринівки, Богоявленки, Новомихайлівки, Благодатного, Вугледара, Пречистівки, Золотої Ниви, Новоукраїнки Донецької області.Напротивник продовжує вести оборонні дії, зосереджуючи основні зусилля на недопущенні просування українських військ. До того ж росіяни завдали авіаційних ударів в районах Оріхова, Новоданилівки, Роботиного у Запорізькій області.

За добу ворог здійснив артилерійські обстріли близько 50 населених пунктів, серед них:

Новодарівка, Левадне, Полтавка, Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Оріхів, Приморське Запорізької області ;

; Нікополь Дніпропетровської області ;

; Дудчани, Берислав, Веселе, Козацьке, Микільське, Інженерне, Антонівка, Зеленівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області.

Яка ситуація на інших ділянках фронту

Наоперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Крім того, ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів:

Галаганівка Чернігівської області ;

; Нововасилівка, Чуйківка, Руденка, Фотовиж, Волфине Сумської області;

Окіп, Червона Зоря, Ветеринарне, Пильна, Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Бочкове, Бударки, Чугунівка у Харківській області.

Сили оборони завдали потужних ударів по окупантах

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника, а також знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога. Крім того, наші захисники знищили 6 розвідувальних БпЛА росіян.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 зенітний ракетний комплекс "Стріла", 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 гармат на вогневих позиціях, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника.