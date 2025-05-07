Ворог просунувся біля 3 населених пунктів у Донецькій області: у DeepState розповіли, де саме
- Російські війська частково просунулися в Донецькій області біля населених пунктів Новооленівка, Олександропіль та Леонідівка.
- Аналітики DeepState оновили мапу з даними про просування 7 травня.
Російські загарбники продовжують мати частковий успіх на фронті у наступі. Цього разу окупантам вдалося просунутися біля 3 населених пунктів у Донецькій області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Свою мапу аналітики оновили ввечері 7 травня.
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Де просунувся ворог за останній час
За даними аналітиків, за останню добу окупанти мали просування на Покровському та Торецькому напрямках у Донецькій області.
Ворог просунувся в Новооленівці, Олександрополі та Леонідівці,
– написали у DeepState.
Окупанти мали просування в Новооленівці: дивіться на карті
Що відбувається в Олександрополі: дивіться на карті
Яка ситуація в Леонідівці: дивіться на карті
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До слова, минулої доби аналітики DeepState писали, що ворог мав успіхи біля Кам'янки, що у Харківській області, та Білогорівки у Луганській області.