Ворог просувається в Донецькій та Запорізькій областях: оновлена мапа DeepState

Російські війська просуваються на фронті в деяких місцях. ЗСУ тримають оборону, але наступи ворога не припиняються.

Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState. Свою мапу аналітики оновили вдень 18 травня.

Дивіться також Ворог рветься на південь Оскільського водосховища, – 66 бригада про бої на Лиманському напрямку

Де просунулися росіяни за останній час

Аналітики зазначають, що російська армія за добу просунулася на Запорізькому та Покровському напрямках.

Так росіяни мають успіхи поблизу Лобкового, де останнім часом фіксується їхнє просування. Село розташоване в Запорізькій області. Наразі населений пункт перебуває у невизначеній зоні, тобто не контролюється ні російською армією, ні українськими захисниками.

Ситуація біля Лобкового на Запоріжжі: показуємо на карті

Олександропіль на Донеччині знову потрапив під атаку росіян. Тут ворог також мав просування. Окупанти не вперше намагаються захопити населений пункт.

Росіяни просунулися біля Олександрополя: карта

Також успіхи російська армія мала біля Березівки. Село вже знаходиться під окупацією, але вороги рухаються далі на захід.

Окупанти рухаються далі від Березівки: карта фронту

До слова, оперативну інформацію щодо останніх подій в Україні ви можете знайти в нашому телеграмі. Долучайтеся, аби не пропустити найважливіше.

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті відбулося 167 бойових зіткнень. Найбільше атак противник вів на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках.