ЗСУ мали успіхи на Сумщині, а росіяни – на Харківщині та Донеччині: огляд і карти фронту від ISW

Українським захисникам вдалося просунутися у Сумській області. Водночас російські загарбники мали успіхи на фронті на кількох напрямках у Харківській та Донецькій областях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.

До теми Окупанти мали просування у Харківській та Донецькій областях, – DeepState

Які зміни були на фронті за останню добу?

У Курській області 15 липня продовжилися бої. Без просувань з обох сторін.

15 липня продовжилися бої. Без просувань з обох сторін. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 липня, свідчать про те, що ЗСУ нещодавно мали успіх в Кіндратівці.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 липня, свідчать про те, що ЗСУ нещодавно мали успіх в Кіндратівці. На півночі Харківської області росіяни наступали, але не просунулися вперед. Те саме стосується і напрямку Великого Бурлака .

росіяни наступали, але не просунулися вперед. Те саме стосується і напрямку . Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 липня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Красного Першого.

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 липня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Красного Першого. Окупанти також мали успіх біля Борової . Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Греківки.

. Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Греківки. На Лиманському, Сіверському напрямках, а також поблизу Часового Яру просувань у ворога зафіксовано не було.

Яка ситуація на фронті станом на 16 липня / Карти ISW

Росіяни нещодавно мали успіх на Торецькому напрямку . Геолокаційні кадри, опубліковані 15 липня, показують, як російські війська піднімають прапор у Новоспаському. Додаткові відеозаписи, опубліковані 7 та 14 липня, свідчать, що окупанти нещодавно просунулися у Яблунівці та на південний схід від Русиного Яру.

. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 липня, показують, як російські війська піднімають прапор у Новоспаському. Додаткові відеозаписи, опубліковані 7 та 14 липня, свідчать, що окупанти нещодавно просунулися у Яблунівці та на південний схід від Русиного Яру. На Покровському та Новопавлівському напрямках ворог продовжував наступальні дії, але без успіху. Те саме стосується і напрямку поблизу Великої Новосілки .

та ворог продовжував наступальні дії, але без успіху. Те саме стосується і напрямку поблизу . Також росіяни не просунулися на Гуляйпільському напрямку, на заході Запорізької області та на Херсонському напрямку.

Отже, підсумовуючи, можна зробити висновок, що українським військовим вдалося посунути фронт у Сумській області. Водночас ворог мав успіхи на Куп'янському та Торецькому напрямках, а також поблизу Борової.