Російські війська просунулися відразу на кількох напрямках: огляд і карти фронту від ISW

Російські війська не полишають наміру захопити українські території. Інститут вивчення війни проаналізував зміни лінії фронту за останню добу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.

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Як змінилася ситуація на фронті станом на 22 липня?

У Курській області продовжувалися бої, змін не зафіксовано.

продовжувалися бої, змін не зафіксовано. Українські та російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області.

В понеділок, 21 липня, російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. Ворожі сили продовжили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука , але просунутися вперед не вдалося.

, але просунутися вперед не вдалося. Окупанти продовжили наступальні операції на Куп'янському та на Борівському напрямку , але не просунулися вперед.

та , але не просунулися вперед. Російські війська продовжили наступальні дії на Лиманському та на Сіверському напрямках, але підтвердженого прогресу не досягли.

Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни