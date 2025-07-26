Ворог продовжує наступальні операції та просунувся на 2 напрямках: огляд і карти фронту від ISW

Кремль не полишає наміру захопити українські території. Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували зміни лінії фронту за останню добу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський аналітичний центр ISW.

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Як змінилася ситуація на фронті станом на 26 липня?

Російські війська здійснили обмежені атаки в невстановлених районах Курської області 24 та 25 липня.

24 та 25 липня. Окупанти продовжили наступальні операції на півночі Сумської област і, на півночі Харківщини та біля Великого Бурлука , але не просунулися вперед.

і, на та біля , але не просунулися вперед. Російські загарбники нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку.

Ворожі сили продовжили наступальні операції на Боровському напрямку , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. Агресор продовжив наступальні операції на Лиманському та на Сіверському напрямках, але підтвердженого прогресу не досягли.

Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни