29 липня, 07:18
Ворог продовжує наступальні операції і просунувся на кількох напрямках: огляд фронту від ISW
Основні тези
- Російські загарбники продовжують наступальні операції.
- В ISW зазначають, що геолокаційні відеозаписи вказують на просування противника відразу на декількох напрямках.
Ворожі сили не полишають наміру захопити українські території. Аналітики ISW проаналізували зміни лінії фронту за останню добу.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський аналітичний центр ISW.
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Як змінилася ситуація на фронті станом на 29 липня?
- Російські війська 27 та 28 липня продовжували обмежені атаки у невизначених районах Курської області.
- Вказується, що 28 липня на півночі Сумської області продовжилися бої.
- Окупанти провели наступальні операції на півночі Харківської області, на напрямку Великого Бурлука і Куп'янському напрямку, але не досягли підтвердженого прогресу.
- Аналітики пишуть, що 28 липня ворожі сили продовжили наступальні операції на Боровському напрямку, але не просунулися вперед.
- Нещодавно загарбники просунулися на Лиманському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Зеленої Долини (на північ від Лимана).
- Російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку та біля Часового Яру, але підтвердженого прогресу не досягли.
Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни
- Російське військо нещодавно просунулося на Торецькому напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 липня, свідчать про те, що російські загарбники нещодавно незначно просунулися на захід від Полтавки (на північний захід від Торецька).
- Окупанти продовжили наступальні операції на Покровському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 25 липня, свідчать про те, що ворожі сили нещодавно просунулися на захід від Горіхового (на південний схід від Новопавлівки).
- Загарбники нещодавно просунулися у напрямку Великої Новосілки. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Новосілки (на захід від Великої Новосілки).
- Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність у напрямку Гуляйполя 28 липня.
- Окупанти продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але не просунулися вперед.
- Також 27 та 28 липня російські війська продовжували обмежені наступи у невизначених районах Херсонського напрямку, але не просувалися вперед.