Ворог продовжує наступальні операції і просунувся на кількох напрямках: огляд фронту від ISW

Ворожі сили не полишають наміру захопити українські території. Аналітики ISW проаналізували зміни лінії фронту за останню добу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський аналітичний центр ISW.

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Як змінилася ситуація на фронті станом на 29 липня?

Російські війська 27 та 28 липня продовжували обмежені атаки у невизначених районах Курської області.

Вказується, що 28 липня на півночі Сумської області продовжилися бої.

продовжилися бої. Окупанти провели наступальні операції на півночі Харківської області , на напрямку Великого Бурлука і Куп'янському напрямку , але не досягли підтвердженого прогресу.

, на напрямку і , але не досягли підтвердженого прогресу. Аналітики пишуть, що 28 липня ворожі сили продовжили наступальні операції на Боровському напрямку , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. Нещодавно загарбники просунулися на Лиманському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Зеленої Долини (на північ від Лимана).

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Зеленої Долини (на північ від Лимана). Російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку та біля Часового Яру, але підтвердженого прогресу не досягли.

Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни