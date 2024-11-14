Росіяни вдалися до забороненого методу: що відбувається на Куп'янському напрямку

Росіяни 13 листопада здійснили спробу прорвати українську оборону на Куп'янському напрямку. Під час штурму частина російських солдатів переодягнулася у форму Збройних Сил України, що порушує закони й правила ведення війни та є воєнним злочином.

Склалася складна ситуація, але поки безпечна принаймні для Куп'янського гарнізону по лівобережжю річки Оскіл. У розмові з 24 Каналом військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив загрози на цьому напрямку.

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Що відбувається на Куп'янському напрямку

Штурмові групи ворога атакували позиції українських захисників в чотири хвилі. Загалом під час цієї атаки ворог залучив близько 15 одиниць техніки. Зокрема, танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77. Сили оборони відбили російський штурм.

Окупанти вже практично контролюють район Колісниківки – це якраз переправа з правого на лівий берег південніше Куп'янська,

– зазначив Світан.

Річка Оскіл – це хороший рубіж оборони, який не дасть росіянам можливості просуватися далі на захід. З правого берега Осколу українські війська мають достатньо дальніх засобів ураження, якими знищують ворога.

Зверніть увагу! За даними аналітиків DeepState, дві російські колони бронетехніки прорвалися в Куп'янськ. Окупанти виступили двома групами з району Лимана Першого до Куп'янська до траси на Сватове.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Втім, якщо будуть механізми перекидання боєприпасів на лівий берег річки для посилення наших сил, то російську колону можна буде знищити у районі Колесниківки.

У росіян є спроби другої переправи у районі Борової, але цей напрямок утримує серйозна кількість сил,

– сказав військовий експерт.

За його словами, Куп'янський напрямок зараз складний, але не настільки небезпечний як Курахівський, куди росіяни кидають основні сили.

Атака росіян на Куп'янськ: відео DeepState

До слова, командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко зазначив, що важливим для росіян є захоплення Куп'янська-Вузлового, щоб зайняти плацдарм на лівобережжі річки Оскіл.