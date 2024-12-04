Ворог заплатив високу ціну: на що спрямував усі зусилля на Курахівському напрямку

Курахове є зоною найбільш активних бойових дій та залишається найскладнішим напрямком. ЗСУ ведуть виснажливі, але вкрай необхідні бої, результатом яких має бути виведення наших підрозділів, після виконання завдання забезпечення відходу тих підрозділів, що перебувають попереду Курахового.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що бої на Курахівському напрямку мають відчайдушний характер з обох сторін, що призводить до серйозних втрат.

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Завдання росіян на Курахівському напрямку

Тривають запеклі бої. Зараз на Курахівському напрямку противник виконує бойові завдання щодо вирівнювання своїх флангів. Він заплатив дорогу ціну, яка вимірюється часом щодо здійснення якихось наступальних операцій в бік Покровська, й направив основні зусилля на посилення флангів.

Саме тому ми бачимо такий шалений тиск на наші позиції на Курахівському напрямку,

– зазначив Грабський.

До моменту коли Курахівська ТЕС зберігала свою працездатність був сенс утримувати цю локацію. Зараз, за словами військового експерта, такого сенсу немає.

Я не приховував свого бачення ситуації, що ми можемо створити лінію оборони на лінії Велика Новосілка, Костянтинопіль – Андріївка й Покровськ, якщо встигнемо,

– мовив Грабський.

Адже останніми днями противник пожвавішав й почав просування не у напрямку на Покровськ, а через Петрівку, Жовте й далі на Солоне вздовж річки, обходячи Покровськ з півдня.

Яка ситуація на Курахівському напрямку: дивіться на карті

За даними аналітиків DeepState, за добу армія Росії мала просування у Донецькій області. Зокрема, біля Сухих Ялів, Костянтинопольського, Даченського, Пушкіного та в Кураховому.