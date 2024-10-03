Ситуація змінюється щохвилини: боєць ЗСУ розповів про бої на Курщині

Протягом тижня не було суттєвих змін на лінії бойового зіткнення у Курській області. Однак, якщо дивитися в динаміці, то ситуація щохвилини змінюється – якийсь невеличкий населений пункт противник відбиває, потім ЗСУ вибивають його звідти.

Про це 24 Каналу розповів політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. До слова, росіяни стягнули вже понад 40 тисяч особового складу, щоб вибити Сили оборони зі своєї території.

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Росіяни стирають з лиця землі свої міста

Російські війська на Курщині працюють так само як в Авдіївці, Часовому Ярі, Нью-Йорку чи Вугледарі – вщент зносять усе КАБами, артилерією, дронами тощо.

Просто випалена земля. Добре, що все це відбувається у Курській області, а не у Сумській,

– зазначив Сазонов.

Ситуація динамічна, тому що окремі підрозділи діють на випередження. Коли Сили оборони наступають, то окупантам вкрай складно, адже вони не знають, куди буде завдано наступного удару. Швидка ініціативна війна – це не сильна позиція Росії.

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Реакція і ставлення місцевих до ЗСУ

Місцевих на Курщині, де йдуть бої, залишилося небагато, багато людей повиїжджали. Але ті, що залишилися, спокійно реагують на українських військових.

Ми їм, звісно, не довіряємо, але наші хлопці заходять, роздають гуманітарну допомогу, ліки, воду тощо. Мешканці Курщини були "особливо щасливі" у перші дні операції ЗСУ, коли їм дозволили грабувати магазини. Мені здається, що росіяни готові скинути Владіміра Путіна за дозвіл на розкрадання магазинів. Така вже нація,

– мовив військовослужбовець ЗСУ.

Однак Кремль все одно запустить потужну пропаганду, щоб дискретизувати українців. Зокрема, вже ходять чутки, що нібито ЗСУ біля Суджі влаштували концтабір, де тримають людей похилого віку й дітей.

На нас чекає продовження "чудесних історій" ще 2014 року з Донеччини про мальчиків в трусіках, про корову й старушку,

– зауважив Сазонов.

Україна запрошувала Червоний хрест й інші організації, які б мали засвідчити, що нічого подібного українські військові не роблять. Однак поки що представники жодної з міжнародних організацій на Курщину так і не приїхали.

Чи є кадирівці на Курщині

До боїв у Курській області були залучені кадирівці. Принаймні підрозділ "Ахмат" повинен був охороняти кордони Росії, але бійці Рамзана Кадирова не впоралися навіть з цим завданням.

Військовослужбовець ЗСУ зазначив, що насправді кадирівці нездатні вести бойові дії. Бійці "Ахмата" – це карателі, які добре почуваються, коли, як вони кажуть, "наводять лад" на окупованій території, застосовуючи терори проти мирних мешканців. Придушувати бунти та невдоволення на території Росії – це теж їх робота. А от війна з регулярними військами не їхнє, навіть якщо в них є техніка.

Ми рідко їх бачимо, дуже сумуємо, тому що кадирівці – найкращий обмінний фонд,

– додав Сазонов.

Втім, командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко повідомив, що на Харківському напрямку з'явились підрозділи "Ахмат". За його словами, це свідчить про проблеми з дисципліною у російських військах через те, що вони зазнали суттєві втрати.