Карта може не зіграти: чому Зеленський змінює міністрів востаннє за своєї каденції

В Україні помітний справжній "міністропад". Вкотре відбувається історія, коли прощаються одразу із цілою групою топових чиновників.

За прогнозами, така масштабна заміна кадрів у Кабінеті Міністрів відбувається, найімовірніше, востаннє за цю каденцію президентства Володимира Зеленського. Кілька місяців в Україні говорили про кадрові зміни в Кабміні.

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Днями заяви про відставку написали міністр оборони Андрій Таран, віцепрем'єри Олексій Любченко, Олексій Резніков та Олег Уруський, ще раніше – міністр екології Роман Абрамовський.

3 листопада Верховна Рада відправила їх у відставку. У результаті – декілька відомств залишилися без очільників.

Протягом строку шостого гаранта факт відставки якогось міністра став типовою буденністю. Такою буденністю, що навіть вічний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку.

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Чому змінюють міністрів

Але глобально змінюють міністрів з двох причин. Є висока ймовірність того, що Зеленський піде на другий термін.

Ситуація наступна – скажімо відверто, окремі громадяни в нас не дуже розбираються, хто і за що відповідає в країні. Таких громадян можна побачити щасливими в той момент, коли місцевий кандидат в депутати обіцяє мешканцям мікрорайону знизити тарифи і збільшити зарплатню, хоча від нього це не залежить.

Часто так буває, що такі громадяни у всіх бідах потім звинувачують президента, хоча у ситуації може бути каменем спотикання, наприклад, Конституційний Суд, на який гарант не може впливати.

Тому президенту необхідні люди, які віддзеркалюватимуть від нього зайвий бруд.

Оборонне відомство досі очолював Андрій Таран. Однак 2 листопада він написав заяву про відставку. На цю посаду готується заступити Олексій Резніков – тепер вже колишній міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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В Міністерстві оборони, наприклад, є проблеми з державними закупівлями, але тінь від цього в суспільстві лягає не на Тарана, а на Зеленського. Бо Таран – не публічна особистість.

А Резніков вміє і часто виступає на публіці. Тож так Міністерство оборони здобуде своє реальне "обличчя". Тоді питання щодо державних закупівель ставитимуть не Зеленському, а Резнікову.



Міністерство оборони може здобути справжнє "обличчя" / Фейсбук Резнікова

Така ж ситуація і щодо призначення Ірини Верещук міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Верещук часто можна побачити в ефірі українських телеканалів, тож проблем з публічністю в неї точно не буде.

Зеленському зараз потрібні насамперед міністри, які нададуть конкретну суб'єктність міністерствам своєю медійністю. І в ідеалі, щоб це були люди, які вміють навіть зраду подати як перемогу.

По-друге, Зеленському перед початком наступних перегонів потрібно показати стабільну монолітну команду, яка відсіяла всіх бунтівників: Дубінських, Шевченків і Разумкових.

Коли Зеленський вперше йшов до влади, він ще міг скинути щось на відсутність політичного досвіду. Водночас тепер така карта вже не зіграє.