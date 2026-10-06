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24 Канал Новини України Росія запустила "Шахеди", у Сумах дрони вдарили по людях біля ТЦ: де ще існує загроза атаки
6 жовтня, 21:32
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Росія запустила "Шахеди", у Сумах дрони вдарили по людях біля ТЦ: де ще існує загроза атаки

Тетяна Бабич

Ворожі війська продовжують повітряний терор України. Через загрозу обстрілу подекуди оголошено повітряну тривогу.

24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ стежить за рухом російських дронів і розповідає головне про атаку.

Що відомо про російський обстріл?

Закликаємо вас подбати про власну безпеку й перебувати в укриттях у разі оголошення тривоги. Бережіть себе!

Де тривога: дивіться на карті

 

22:47, 06 жовтня

Нові реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Славутич.

22:28, 06 жовтня

Росіяни вдарили по Ковпаківсьому району Сум, унаслідок чого загинула людина, ще двоє поранені. Ворожий дрон атакував жителів поблизу ТЦ.

22:28, 06 жовтня

Зафіксовано зліт 3 бортів Ту-160 з аеродрому "Бєлая"!

У разі здійснення пусків крилатих ракет, входження їх у повітряний простір України очікується орієнтовно після 03:00.

22:02, 06 жовтня

Реактивний БпЛА в напрямку Чернігова.

21:42, 06 жовтня

Житомирщина: реактивний БпЛА в напрямку Коростеня.

21:41, 06 жовтня

Полтавщина: реактивний БпЛА в напрямку Заводського.

21:38, 06 жовтня

Реактивний БпЛА курсом на Одесу.

21:31, 06 жовтня

Реактивний БпЛА з Чорного моря в напрямку Затоки.

21:24, 06 жовтня

Черкащина: група реактивних БпЛА в напрямку Звенигородки.

21:16, 06 жовтня

КАБи на Дніпропетровщину.

21:13, 06 жовтня

У Києві працюють сили ППО.

21:00, 06 жовтня

Група реактивних БпЛА повз Київське водосховище курсом Вишгород/Київ.

20:51, 06 жовтня

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

20:48, 06 жовтня

КАБи на Харківщину.

20:48, 06 жовтня

Реактивний БпЛА на Миколаїв з півдня.

20:47, 06 жовтня

Реактивний БпЛА з Вінниччини в напрямку Хмельниччини.

20:46, 06 жовтня

Нові реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Славутич.

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