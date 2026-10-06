Росія запустила "Шахеди", у Сумах дрони вдарили по людях біля ТЦ: де ще існує загроза атаки
Ворожі війська продовжують повітряний терор України. Через загрозу обстрілу подекуди оголошено повітряну тривогу.
24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ стежить за рухом російських дронів і розповідає головне про атаку.
Що відомо про російський обстріл?
Закликаємо вас подбати про власну безпеку й перебувати в укриттях у разі оголошення тривоги. Бережіть себе!
Де тривога: дивіться на карті
Нові реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Славутич. Росіяни вдарили по Ковпаківсьому району Сум, унаслідок чого загинула людина, ще двоє поранені. Ворожий дрон атакував жителів поблизу ТЦ. Зафіксовано зліт 3 бортів Ту-160 з аеродрому "Бєлая"! Реактивний БпЛА в напрямку Чернігова. Житомирщина: реактивний БпЛА в напрямку Коростеня. Полтавщина: реактивний БпЛА в напрямку Заводського. Реактивний БпЛА курсом на Одесу. Реактивний БпЛА з Чорного моря в напрямку Затоки. Черкащина: група реактивних БпЛА в напрямку Звенигородки. КАБи на Дніпропетровщину. У Києві працюють сили ППО. Група реактивних БпЛА повз Київське водосховище курсом Вишгород/Київ. БпЛА на Запоріжжя з півдня. КАБи на Харківщину. Реактивний БпЛА на Миколаїв з півдня. Реактивний БпЛА з Вінниччини в напрямку Хмельниччини. Нові реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Славутич.
У разі здійснення пусків крилатих ракет, входження їх у повітряний простір України очікується орієнтовно після 03:00.
Нові реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Славутич.
Росіяни вдарили по Ковпаківсьому району Сум, унаслідок чого загинула людина, ще двоє поранені. Ворожий дрон атакував жителів поблизу ТЦ.
Зафіксовано зліт 3 бортів Ту-160 з аеродрому "Бєлая"!
Реактивний БпЛА в напрямку Чернігова.
Житомирщина: реактивний БпЛА в напрямку Коростеня.
Полтавщина: реактивний БпЛА в напрямку Заводського.
Реактивний БпЛА курсом на Одесу.
Реактивний БпЛА з Чорного моря в напрямку Затоки.
Черкащина: група реактивних БпЛА в напрямку Звенигородки.
КАБи на Дніпропетровщину.
У Києві працюють сили ППО.
Група реактивних БпЛА повз Київське водосховище курсом Вишгород/Київ.
БпЛА на Запоріжжя з півдня.
КАБи на Харківщину.
Реактивний БпЛА на Миколаїв з півдня.
Реактивний БпЛА з Вінниччини в напрямку Хмельниччини.
Нові реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Славутич.