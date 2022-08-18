Які військові аеродроми росії є у Криму: карта і опис

росія використовує окупований Крим для авіаударів по містах України. Всього на окупованому півострові росія має 15 військових аеродромів, на які почали поставляти "бавовну".

В окупованому Криму є щонайменше два великі військові аеродроми, на яких присутня стратегічна авіація, зокрема літаки класу "Ту", пише 24 канал.

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Ключові аеродроми росії у місті Саки та аеродром Бельбек, який розташований на північ від Сімферополя. Після "бавовни" на аеродромі Саки окупанти почали частіше використовувати аеродром Бельбек.

Аеродром Саки

Журналісти "Радіо Свобода" робили аналіз аеродромів, які росія в Криму використовує для війни проти України. Повідомлялося, що на аеродром першого класу у місті Саки базується 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС росії.

У його складі літаки Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М. Раніше на аеродромі в місті Саки була база ВМС України.

Гарнізон російських авіаторів розташований у селищі Новофедорівка, де й була "бавовна" 9 серпня. Унаслідок "бавовни" було знищено від 8 до 24 літаків Су-24 та Су-30.

Аеродром Бельбек

Також у Криму є великий військовий аеродром Бельбек, про який згадувалося вище. У березні у Повітряних силах України інформували, що на аеродромі Бельбек базуються Су-27, Су-27СМ, Су-30М2 та Су-27М.

Після реконструкції у 2020 році цей аеродром може приймати і стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, Ту-160 та Ту-95МС. За даними ЗСУ, з території Чорного моря ці літаки випускають ракети по Львівській області.

Експерти заявляють, що такі літаки мають на озброєнні крилаті ракети, які здатні долати відстані до 5,5 тисяч кілометрів.

У Криму є ще 13 аеродромів, частину з яких росія б уже не мала експлуатувати. Йдеться про аеродроми:

Багерово

Веселе

Гвардійське

Джанкой

Донузлав

Євпаторія

Заводське

Карагоз

Кача

Кіровське

Октябрьское

Советський

Херсонес

Зауважимо, що "бавовну" також завозили до Джанкойського району, де аеродром Веселе, а також до Гвардійського, що біля Севастополя.



У Криму росія має 15 аеродромів / Скриншот відео каналу "Дождь"

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