Російське посольство в ПАР опублікувало карту світу, на якій Крим – територія України
Росія нарешті могла визнати, що Крим – це Україна. Адже у соцмережах російського посольства в Південно-Африканській Республіці опублікували карту з українським Кримом.
Це трапилось 28 серпня 2023 року. Станом на 29 серпня Росія вже видалила допис, проте у мережі активно поширили скриншоти, пише 24 Канал.
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Що відомо про публікацію російського посольства в ПАР
Реальність нового багатополярного світу,
– підписало російське посольство мрію про розширення БРІКС.
У дописі також була мапа світу, на якій позначені країни, які можуть стати членами БРІКС у 2024 році.
На карті окупований країною-агресором Крим позначили як частину України, що є правдою. Натомість російські території Кремль позначив зеленим.
Росія позначила Крим українським / Скриншот з соцмереж російського посольства
Що відомо про розширення БРІКС
- Варто зауважити, що БРІКС – це скорочено від Бразилії, Росії, Індії, Китаю й ПАР. Його вважають блоком, який розглядають як противагу Заходу.
- Саміт БРІКС відбувся 22 – 24 серпня 2023 року у Південно-Африканській Республіці. Владімір Путін на нього поїхати не зміг через ордер на арешт, який видали у Гаазі. Замість російського диктатора туди їздив глава російського МВС Сєргєй Лавров. Натомість Путін виступав з Росії по відеозв'язку.
- До речі, саме під час цього саміту країни БРІКС вирішили запросити до себе Саудівську Аравію, Іран, Єгипет, Аргентину, Ефіопію та Об'єднані Арабські Емірати. Американський політолог Раміз Юнус заявив, що членство цих 6 країн має розпочатись 1 липня 2024 року.
- Також експерт пояснив, що для України це не значить нічого. Адже навіть у ймовірному розширеному складі БРІКС не складе конкуренції ЄС чи G7.