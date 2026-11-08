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24 Канал Новини України Терор російськими дронами не припиняється: де зараз є загроза
8 листопада, 21:22
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Терор російськими дронами не припиняється: де зараз є загроза

Софія Рожик

Армія країни-терористки продовжує безперервний терор безпілотниками. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку регіонів.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.

Куди летять російські цілі?

 

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

21:34, 08 листопада

Дніпропетровщина: Бандероль курсом на Кам'янське.

21:31, 08 листопада

БпЛА курсом на Кременчук.

21:20, 08 листопада

Київщина: Реактивний БпЛА повз Узин курсом на Білу Церкву.

21:18, 08 листопада

Бандероль курсом на Балаклію.

21:15, 08 листопада

Ракета курсом на Андріївку.

21:14, 08 листопада

Ракета курсом на Чугуїв.

21:14, 08 листопада

КАБ на Запоріжжя.

21:08, 08 листопада

Полтавщина: БпЛА повз Миколаївку, курсом на Полтаву.

21:07, 08 листопада

Київщина: Реактивний БпЛА курсом на Переяслав.

21:00, 08 листопада

КАБи на Запорізьку область.

20:52, 08 листопада

КАБи на Донеччину та Харківщину.

20:50, 08 листопада

Житомирщина: реактивний БпЛА повз Овруч курсом на захід

20:44, 08 листопада

Реактивний БпЛА на Кривий Ріг з півдня.

20:41, 08 листопада

Полтавщина: Реактивні БпЛА курсом на Глобине/Семенівку.

20:34, 08 листопада

Реактивний БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на захід.

20:25, 08 листопада

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область та Донеччину

 

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