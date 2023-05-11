У найближчі тижні Крим стане небезпечним для росіян, – ОП про карту з військовими об'єктами

Журналісти та активісти створили інтерактивну карту окупованого Криму, на якій позначили 223 військових об'єктів Росії. Найближчим часом півострів стане небезпечним місцем для росіян.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він додав, що частина даних була у відкритому доступі, а журналісти зробили дуже хорошу роботу.

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Карта має важливий психологічний аспект

За його словами, частково дані по військових об’єктах були зібрані нашими партизанами та прихильниками на півострові. Опублікована карта має певний психологічний аспект: Україна показує партнерам, своїм громадянам і, найголовніше, росіянам, що ЗСУ усе бачать. Ці об’єкти незаконного будівництва на нашій території будуть знищені.

"Наші розвідники знають краще, що і де розташовано і, коли це буде знищено. Крим, м’яко кажучи, не є надійним місцем для росіян. Він стане небезпечним місцем найближчими днями, тижнями, місяцями. Це об’єктивний розвиток подій", – заявив Подоляк.

Він відзначив роботу журналістів та додав, що в української розвідки є набагато детальніша та продумана карта, яку напрацювали спеціалісти з ГУР та СБУ і, яка містить ще більше цінної інформації.

Що відомо про карту військових об’єктів у Криму