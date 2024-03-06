На танки був "урожайний день", – спікер ОСУВ "Таврія" назвав успіхи ЗСУ за 5 березня
У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" наші війська продовжують перебувати в обороні. Українській армії вдається завдавати колосальних втрат ворогу.
Спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів 24 Каналу, що ворог намагається інтенсивніше наступати на Запорізькому напрямку. Раніше була інформація про те, як 4 бійці бригади "Спартан" зупинили штурмову колону біля Роботиного.
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Втрати росіян
Лиховій зазначив, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" ворог намагався здійснити 67 штурмових дій. Відтак, їхні втрати в живій склали понад пів тисячі окупантів. Декого вдалось узяти в полон. "Урожайним" день 5 березня видався на танки – їх знищено аж 10, а ще 24 ББМ і понад 200 БпЛА.
Сили оборони знищили ще один важливий об'єкт ворога. Це командний пункт однієї з мотострілецьких бригад збройних сил Росії. Ще було знищено 3 склади боєприпасів ворога. Можу відзначити серед знищеного російського залізяччя багатофункціональний оптико-електронний комплекс розвідки "Іронія",
– зауважив спікер ОСУВ "Таврія".
Він додав, що на Запорізькому напрямку ворог застосовує такі цікаві види техніки, як-от квадроцикли та багі. Їх ЗСУ нищать також у значній кількості.
Засоби для ураження росіян
За словами спікера ОСУВ "Таврія", ЗСУ відчувають дефіцит на 155-міліметровий калібр. Однак його вдається вдало заміняти 152-міліметровим калібром. Крім того, в знищенні окупантів значну роль відіграють безпілотники, зокрема fpv-дрони, на які постійно відкриті збори.
"За 5 березня без цифр, але скажу, що помітно зросла кількість виконання вогневих завдань нашою артилерією. Постійно на високому рівні виконання завдань безпілотними ударними комплексами. Це й призводить до тих результатів, які я вам озвучив вище", — наголосив Лиховій.
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