Росіяни не змогли просунутися на багатьох напрямках, ЗСУ пішли вперед на Донеччині: карти ISW

Аналітики ISW виклали огляд фронту за 2 червня. Вони приділили багато уваги ситуації на Сумщині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Огляд і карти ISW за 2 червня

У матеріалі сказано, що окупанти активізують зусилля з розширення лінії фронту на півночі Сумської області вздовж трьох напрямків просування на північ та північний схід від міста Суми. 2 червня було опубліковано геолокаційні відеозаписи, які свідчать: російські війська нещодавно просунулися на північ від Андріївки (на північ від міста Суми) та на північний схід від Яблунівки (на північний схід від міста Суми).

Російські чиновники давно закликають до створення буферної зони на півночі Сумської області та нещодавно активізували зусилля щодо створення інформаційних умов для виправдання поновлення наступальних операцій у напрямку міста Суми. (...) Російські війська, імовірно, мають намір використовувати посилені удари безпілотників та артилерії по місту для підтримки подальшого просування до міста Суми та, ймовірно, прагнуть провести наступальну операцію з метою захоплення міста в майбутньому.

На Курщині, Харківщині, Куп'янському, Боровському, Сіверському, Покровському, Новопавлівському, Курахівському, Оріхівському напрямках росіяни не просунулися.

А от на інших напрямках у ворога є просування:

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 1 червня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в північній Карпівці (на північ від Лимана).

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 червня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Часового Яру.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 червня, свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на захід від Яблунівки (на північний захід від Торецька).

Карти ISW за 2 червня 2025

Сили оборони теж мають просування – на напрямку Великої Новосілки.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 1 червня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися вздовж вітрової смуги на південь від Новополя (на південний захід від Великої Новосілки),

– мовиться в огляді.

На Гуляйпільщині та Херсонщині не було повідомлень про бої.