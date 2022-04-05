Картина ставатиме ще похмурішою, – Кулеба про майбутні звільнення міст і сіл

Картина, яку побачила Україна та весь світ після деокупації Київщини, – жахлива. Проте після звільнення від окупантів наступних міст і селищ, вона ставатиме ще похмурішою.

Таку думку озвучив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 5 квітня. Він, зокрема, згадав Маріуполь, де зараз уже набагато гірша ситуація.

Зауважте Мета – приниження та винищення українців, – Подоляк про російську "спеціальну каральну операцію"

Нелюди спеціально катували цивільних

Головний дипломат України наголосив, що загибелі сотень мирних жителів Гостомеля, Бучі та інших міст Київщини – не нещасні випадки. Адже є свідчення того, що всіх людей вбивали цілеспрямовано. Окрім цього, на тілах багатьох вбитих жінок є й сліди зґвалтувань.

Картина, яку ми виявили, жахає. Дуже важко про це казати. Ми вже знайшли понад 400 тіл убитих, закатованих, навмисне розстріляних мирних жителів. Але я боюся, що в міру того, як наша армія входитиме в дедалі більше звільнених від російських військ сіл і міст, картина ставатиме ще похмурішою,

– сказав міністр.

В інтерв'ю він згадав і перехоплені СБУ розмови окупантів. Адже там ворожі військовики самі зізнаються у зґвалтуванні неповнолітніх дівчаток.

Із брехнею Росії почали боротись заздалегідь

Незадовго після викриття цих злочинів проти людяності, кремлівські пропагандисти почали поширювати фейки. Проте цей цинізм беззмістовний.

Наше МЗС одразу почало працювати над тим, щоб весь світ дізнався, що зробили російські солдати. Україна почала працювати над цим ще до входження ЗСУ в Бучу.

Одразу звернулися до міжнародних інститутів. У тому числі до Міжнародного кримінального суду, якому запропонували надіслати прокурорів і незалежних спостерігачів, які могли б зафіксувати й зібрати свідчення,

– розповів Дмитро Кулеба.

За його словами, також одразу запросили іноземних журналістів. Саме тому світ одразу дізнався правду про терор і геноцид, який коїли росіяни.

Росію неодмінно за все покарають

Міністр наголосив на тому, що події в Україні довели – Росія гірша за заборонену організацію ІГІЛ. Бо громадяни цієї тоталітарної держави чинять гірші злочини, коли доходить справа до звірства та масових злочинів.

Зараз уся українська дипломатія наполегливо працює, щоб покарати кожного причетного до всіх воєнних злочинів російського війська. Мовиться не лише про рядових службовців, а й про командирів.

Також треба покарати політичне керівництво Росії, яке зробило все це можливим, відправивши російську армію в Україну та знелюдивши українців в очах російських солдатів,

– підсумував глава МЗС.

Кулеба вважає, що необхідно карати й свідків, які просто бачили злочинні дії "колег". Адже вони нічого не робили та це було однією з причин сотень трагедій.

Україна вже має списки всіх військових, які закатовували, спалювали та розстрілювали зв'язаних людей на Київщині. Тому кожного російського солдата, який виживе, очікує справедливе покарання.

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