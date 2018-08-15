Кару Делевінь підловили за поцілунками з Ешлі Бенсон: фото
Знаменита британська модель та актриса Кара Делевінь, яка 12 серпня відсвяткувала 26-ий день народження, підтвердила свій роман поцілунком із зіркою серіалу "Милі ошуканки" Ешлі Бенсон.
Папараці сфотографували пару в лондонському аеропорту Хітроу. Про це повідомляє видання Daily Mail.
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Знаменитості не приховували своїх почуттів один до одного і постійно обіймалися і цілувалися.
Кара Делевінь та Ешлі Бенсон
Зауважимо, що Кара Делевінь давно не приховує своєї нетрадиційної орієнтації. Натомість Ешлі Бенсон раніше в стосунках з дівчатами помічена не була.
Кара Делевінь та Ешлі Бенсон
Кара Делевінь та Ешлі Бенсон
Джерело: 24 Канал
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