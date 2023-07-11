Накриють площу футбольного поля: у чому основні переваги касетних боєприпасів

США 7 липня оголосили про черговий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли касетні боєприпаси – зброя, яка значно допоможе українським військовим боротися з російськими окупантами.

Про переваги касетних боєприпасів 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він наголосив, чи змінить це хід війни.

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Площа ураження

Касетний снаряд може накрити площу рівноцінну за розмірами футбольного поля з розташуванням на ній відповідної техніки. Його елементи не здатні повноцінно знищити танк чи щось подібне, але уразити і пошкодити – в цьому його основна перевага.

Ушкоджена техніка забирається з поля бою, а отже це величезне навантаження на моторесурс. Треба застосовувати МТ-ЛБ чи інший тягач, а також відволікати частину особового складу,

– відзначив Черник.

До того ж звичайний снаряд робить вирву на 5 метрів в одній точці. Касетний може зробити 72 на глибину в метр і дрібними уламками уразити все навколо.

Петро Черник про переваги касетних снарядів: дивитись відео

Ліквідація окупантів

Крім ушкодження техніки, касетний боєприпас розрахований на ефективну ліквідацію особового складу ворога. Він невеликий за розмірами і здатний прилітати в будь-які щілини. Наприклад, траншеї бліндажів і таке подібне.

"Це не зброя, яка змінить хід війни. Але це зброя, яка суттєво покращить винищення противника. Це ще одна міцна цеглина у будівлі нашої перемоги", – додав військовий експерт.

Передача касетних боєприпасів Україні: основні новини

США досить довго зволікали з передачею Україні касетних боєприпасів. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван сказав, що ця зброя "створює ризики для цивільного населення" та саме тому так довго відкладалося це рішення.

У свою чергу Джо Байден заявив, що йому знадобився час, аби піти на таке рішення. Він обговорював це питання із союзниками. У свою чергу Володимир Зеленський подякував за таку допомогу.

Раніше український Міністр оборони Олексій Резніков заявив про 5 принципів, де використовуватимуться касетні боєприпаси. Головне – українські оборонці не наражатимуть на небезпеку цивільне населення.

Це вид артилерійських або авіаційних снарядів, які містять кілька підривних або підроздільних зарядів – субмуніції, і які розсипаються по широкій площі при вибуху. Вони призначені для пошкодження великої території, знищення живої сили, техніки, зруйнування споруд та створення перешкод на полі бою.