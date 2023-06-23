Додаткові можливості: Пентагон підтримує надання Україні касетних боєприпасів

В Пентагоні підтримують ідею передати Україні касетні боєприпаси. Це – жорстка зброя, але вона ефективна проти піхоти в окопах.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, касетні боєприпаси є ефективними для знищення ворожої піхоти, яка ховається в окопах та інших укриттях.

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Вони дійсно можуть допомогти швидше подолати фортифікаційні споруди, які окупанти накопали, до прикладу, в Запорізькій області. Ймовірно, Україна поки не отримала такі боєприпаси через певні міждержавні угоди, які стосуються використання такої зброї.

Які бувають касетні боєприпаси

Як наголосив Попович, є величезна кількість різних касетних боєприпасів. До прикладу, навіть оперативно-тактична ракета може бути оснащена касетною боєголовкою.

Вона вибухає на певній відстані над землею і розкидає менші боєприпаси на значній території. Це – менші елементи, які вибухають.

Цей боєприпас досить жорсткий і в певному сенсі негуманний. Тому є певні обмеження. Але він доволі ефективний проти піхоти, яка сидить в окопах. Також певні суббоєприпаси можуть мати кумулятивну бойову частину. Це ефективно проти броньованої техніки,

– зауважив Попович.

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Касетні боєприпаси для України: коротко