Маємо поєднувати різні типи зброї: чи дійсно касетні боєприпаси вже не ефективні на фронті

Західні аналітики вважають, що Україна зможе повернути перевагу на фронті лише у 2025 році, за умови розв'язання проблем з кадрами та нестачі снарядів. Також зазначається, що касетні боєприпаси втратили свою актуальність через певні дії росіян.

Військовий експерт Владислав Селезньов пояснив 24 Каналу, що касетні боєприпаси є ефективними для ліквідації ворожої сили в незахищених спорудах. Також їх можна застосовувати з гарним результатом проти техніки противника, яка не має бронювання.

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Прийнятний варіант

Ракети типу ATACMS з касетними боєприпасами в бойовій частині продемонстрували надзвичайно високу ефективність під час ударів по військових аеродромах, зокрема Маріуполя та Луганська.

Водночас на думку західних експертів, касетні боєприпаси втратили свою ефективність через те, що росіяни почали атакувати малими групами, а свої окопи вони роблять глибшими.

Коли окупанти ховають свій особовий склад за бронею чи в заглиблених, захищених спорудах, то касетні боєприпаси у цих випадках навряд чи будуть ефективними,

– зазначив Селезньов.

Водночас для ліквідації ворожих штурмових загонів, які без прикриття та без підтримки броньованої техніки намагаються атакувати наші позиції, варіант застосування касетних снарядів є прийнятним та дієвим.

Що надасть перевагу на полі бою

Раніше заступник міністра оборони, генерал Іван Гаврилюк заявляв, виготовлення у великій кількості дронів-камікадзе може компенсувати нестачу артилерійських снарядів.

Проте вони мають дещо іншу складову бойової частини. Крім того, повністю замінити саме артилерійські боєприпаси FPV-дронами буде неможливо,

– зауважив військовий експерт.

Максимально раціонально та ефективно діяти українському війську на полі бою дозволить використання різнопланової збройної та військової техніки. Там, де корисно, використовуються касетні боєприпаси, там, де потрібні інші типи боєприпасів, застосовуються вони.

"Маємо розуміти, що саме гармонійне та раціональне поєднання різних типів вогневого ураження надасть нам перевагу на полі бою", – зазначив Владислав Селезньов.

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