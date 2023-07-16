Президентка Угорщини приїде з візитом на Закарпаття та у Київ
16 липня 2023, 12:43Читать новость на русском
Президентка Угорщини Каталін Новак незабаром приїде в Україну. Вона відвідає Закарпаття та Київ.
Новак відвідає нашу державу у серпні. Про це повідомили у пресслужбі угорської президентки, інформує 24 Канал.
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Президентка Угорщини приїде до України
Так, Новак приїде на Кримську платформу 23 серпня у Київ, а перед цим завітає на Закарпаття. Глава Угорщини також може особисто зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.
Зазначається, що перед поїздкою до столиці України Новак відвідає Закарпаття, де разом з угорцями відзначить 20 серпня свято короля Стефана.
Нагадаємо, що Новак вже зустрічалась із Зеленським 26 листопада 2022 року, коли приїжджала в Україну.
Інші візити закордонних гостей в Україну
- Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс таємно відвідав Україну. Припускають, що у Києві він, ймовірно, обговорював початок російсько-українських перемовин.
- Нагадаємо, що на початку червня з неоголошеним візитом Київ відвідав директор ЦРУ США Вільям Бернс. Під час зустрічі українські чиновники оприлюднили амбітну стратегію повернення окупованих Росією території та початок переговорів з Москвою про припинення вогню до кінця року.
- Візит Бернса однозначно є позитивним, адже американці слухають, чують та говорять з Україною. Це свідчить про те, що наша позиція враховуватиметься у плануванні дій США.
- До речі, Володимир Зеленський 29 червня провів зустріч із членами Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни. Серед присутніх була й екоактивістка Грета Тунберг.
- Також із главою держави зустрілися колишня віцепрем'єр-міністерка та ексміністерка закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем, віцепрезидентка Європейського парламенту Гайді Гаутала та президентка Ірландії в 1990 – 1997 роках Мері Робінсон.