Президентка Угорщини приїде з візитом на Закарпаття та у Київ

Президентка Угорщини Каталін Новак незабаром приїде в Україну. Вона відвідає Закарпаття та Київ.

Новак відвідає нашу державу у серпні. Про це повідомили у пресслужбі угорської президентки, інформує 24 Канал.

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Президентка Угорщини приїде до України

Так, Новак приїде на Кримську платформу 23 серпня у Київ, а перед цим завітає на Закарпаття. Глава Угорщини також може особисто зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначається, що перед поїздкою до столиці України Новак відвідає Закарпаття, де разом з угорцями відзначить 20 серпня свято короля Стефана.

Нагадаємо, що Новак вже зустрічалась із Зеленським 26 листопада 2022 року, коли приїжджала в Україну.

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