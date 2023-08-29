Президентка Угорщини прагне всадовити Зеленського за стіл перемовин із Путіним

У рамках саміту Кримської платформи Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Угорщини. У розмові з українським лідером Каталіна Новак висловила свою думку з приводу закінчення війни в Україні.

Це була перша довга розмова президентів Угорщини та України, яка відбулася віч-на-віч, зізналася Каталіна Новак в інтерв'ю місцевому ЗМІ. Вона розповіла, що говорила із Зеленським про повернення миру в Україну.

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Немає іншого виходу

Каталіна Новак заявила, що цілком розуміє прагнення Зеленського повернути усі окуповані росіянами території, включно з Кримом.

Втім, додала президентка, вона однаково не вважає, що військовим шляхом вдасться досягти миру, тобто наполягає на мирних переговорах Зеленського і Путіна.

Ця війна триває півтора року, і я не бачу жодного військового рішення, яке призведе до миру, який можна буде підтримувати в довгостроковій перспективі. Саме тому треба сідати за стіл перемовин,

– наголосила Новак.

За словами політика, вона висловила цю думку на особистій зустрічі із главою України.

Під час її візиту до Києва для участі у "кримському" саміті лунали повітряні тривоги, і угорці довелося спускатися у бункер.

"Ми, народжені в мирі, навіть не уявляємо, що таке війна", – зазначила Новак. Усе, що асоціюється з війною, європейці вважали чимось минулим, і не уявляли, як вона може виявитися майбутнім. Втім, до Європи прийшла кривава реальність, зауважила президентка. Вона сказала, що ескалація може статися будь-якої миті, саме тому Угорщина наполягає на мирних перемовинах.

Ця війна не лише знищила життя українців, але й "принесла конфлікт у наші домівки". В інтересах угорського народу, щоб нашу країну не охопило це безжальне знищення. Тому ми твердо виступаємо за мир,

– наголосила Новак.

Угорщина і війна в Україні