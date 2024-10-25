Катар передав Україні списки зниклих безвісти військових і листи полонених

Омбудсман Дмитро Лубінець у Катарі зустрівся з Державним міністром з питань міжнародного співробітництва в МЗС Лолвою Рашид Аль Хатер. Там він отримав списки зниклих безвісти українських військових.

Також завдяки Катару українська сторона отримала листи полонених. Про це повідомив Дмитро Лубінець.

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Україна та Катар обговорили прискорення обміну полоненими

"Завдяки зусиллям нашого основного посередника, через Катар мені вдалося отримати списки зниклих безвісти військовослужбовців, а також листи українських військовополонених до своїх рідних", – повідомив омбудсман.

Також на зустрічі обговорили можливість прискорення процесу обміну полоненими.

Окрім того, Україні та Катару вдалося напрацювати домовленості про надання допомоги цивільному населенню, яке опинилося у складних життєвих ситуаціях. Зокрема, особи, які втратили свої документи, згодом зможуть їх відновити.

"Дякую Державі Катар за посередницькі зусилля у вирішенні гуманітарних питань", – додав Лубінець.

Нагадаємо, що останній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 19 жовтня. Тоді вдалося повернути додому 95 українських військовослужбовців.

48 із них були "засуджені" у Росії: 28 отримали великі вироки, а 20 – довічне ув'язнення. Наразі ще приблизно 150 українців з "вироками" перебувають у Росії.