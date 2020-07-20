Маленька арабська держава Катар непогано почуває себе на четвертому році блокади та ізоляції з боку сусідів по півострову.

Як у Катара почалися проблеми з сусідами

Історія почалася ще навесні 2017 року. 23 травня катарці прочитали слова свого еміра, які підтримували Іран та критикували зовнішню політику США. Пізніше виявилося, що це був фейк та хакерська атака на уряд Катара. Але вже було занадто пізно. Деталі – у статті 24 каналу.

Держава, багата нафтою і газом, опинилася на порозі ізоляції. Вдруге з 1995 року, коли вже колишній Емір Хамад бін Халіфа Аль Тані оголосив, що його країна тепер буде провадити свою власну, незалежну від Саудівської Аравії, зовнішню політику.

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Початок блокади 5 червня 2017 року Саудівська Аравія, Бахрейн, Єгипет та ОАЕ розірвали зв'язки з Катаром нібито через підтримку останніми тероризму. Пізніше до них додалися Мальдіви, уряди Лівії та Ємену. Прямі сусіди Катару заборонили своїм громадянам жити там, а катарцям дали 14 діб, щоб повернутися додому. Каїр, втім, вирішив залишити 180 тисяч своїх громадян.

Сауди, Емірати, Каїр та Бахрейн закрили для Дохи свій повітряний простір. Штучно розлученими тоді стали 12 тисяч сімей. "Немає обгрунтування для подібних дій, звинувачення безпідставні", – відреагувало МЗС Катару.

Катар має єдиний сухопутний кордон з Саудівської Аравією і він теж був закритий. Лише дві країни Аравійського півострова зберегли офіційні контакти з Катаром – Кувейт та Оман. Перші запропонували медіацію у суперечці. Відкрито Катар підтримали лише Туреччина та Іран, згодом – ООН (про це нижче).

Емірату висунули вимоги, відомі як "13 пунктів", які Доха відмовилася виконувати. Міністр закордонних справ шейх Мухаммед бін Абдул Рахман Аль Тані заявив 5 липня, що "сусіди вимагають здати наш суверенітет", а цього точно ніколи не буде.

Головні вимоги до Катару:

видача членів "ХАМАС" і "Талібан", зупинка їх фінансування;

вимкнення головного рупору – канала "Аль-Джазіра";

припинення зв'язків з Іраном та закриття його посольства;

закриття турецької військової бази;

невтручання у суверенні справи інших країн;

гармонізація відносин з іншими арабськими державами;

Втім, вже 18 липня, після того як стало ясно, що Доха на це не пристане, дипломати відмовились від "13 вимог" та натомість створили "шість широких принципів". До них входила боротьба з терором, припинення його фінансування. Чи дійсно Катар це робить – питання дискусійне і залежить від того, чию точку зору у цій ситуації підтримують.

Так, Доха дійсно допомогала таким організаціям як "Брати-Мусульмани", "ХАМАС" та "Талібан". Останні навіть створили в еміраті свою штаб-квартиру та проводять там мирні перемовини, у тому числі із США. "Брати-Мусульмани" – організація політичного ісламу, заборонена в регіоні – знайшла в Катарі прихисток. Вона була створена в Єгипті, мала свого президента – Мохаммеда Мурсі, першого демократично обраного. Але його скинув у брутальній манері нинішній лідер країни президент Аль-Сісі.

Втім, звинувачення виходять за межі півострова: шиїти Іраку закидали Емірату, що він ні багато ні мало, а фінансував "Ісламську державу"! І це при тому, що Катар входить до коаліції проти "ІД" на чолі з США.

Три роки потому: яка ситуація зараз

На четвертий рік блокади, Катар відчуває себе в цілому непогано / Фото Anadolu Agency

У 2020 році конфлікт все ще не вирішений, а блокада та ізоляція продовжуються. Спроба провести перемовини нічим не закінчилася, вони проходять вкрай важко.

У відповідь на прохання про вільне пересування регіоном від Катару, Ер-Ріяд висунув іншу, але очікувану – змінити свою внутрішню та зовнішню політику. Звісно, для Дохи це був не варіант, тож жодних рішень прийнято не було.

То як Катар справляється з ізоляцією та ембарго?

Катар, який на 90% залежав від імпорту продуктів харчування, розпочав своє виробництво і диверсифікував існуюче. Щоправда, катарців так мало – лише 300 тисяч громадян – що зайняти всіх в державному секторі у принципі, нескладно. Тому про реальне економічне розмаїття казати поки зарано.

Тим часом, продовольство йшло з Туреччини, Ірану, Оману, Марокко та Індії. Дефіциту поставок майже не було, але діяти треба було швидко. Доха розвивала альтернативні шляхи торгівлі та маршрути польотів. Наприклад, вантажі тепер ввозяться через порт Оману, незважаючи на те, що витрати на доставку зросли вдесятеро.

У перший час після введення блокади, Катар втратив до 10 млрд доларів США або 15% свого фондового ринку. Щоправда, пізніше вдалося піднятися на 6%. Загальні втрати оцінюються зараз у 43 млрд доларів. Головний продукт експорту – скраплений природний газ – не постраждав, тож для захисту валюти та економіки було достатньо ресурсів. Залежність від реекспорту – коли товари відправляли до сусідніх країн, а лише потім до Катару меншими судами – майже нівельована.

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Тепер країна стала набагато більш незалежною від сусідів та більш самодостатньою, стверджують аналітики. Тобто країна потроху наближується до "автаркії". У 2020 році, кажуть в уряді Катара, ця країна буде однією з небагатьох з позитивним залишком бюджету. Економіка виявилася стійкою до криз, це визнали навіть в МВФ. По очікуванням, вона мала зрости на 3,1% у 2019 році. "Катар виживе, навіть якщо буде лише качати газ", – упевнений Джейсон Тюві з London Capital Economics.

Створено та відкрито новий порт Хамад, прибуток Qatar Airways продовжує зростати, незважаючи на втрату 18 міст у 4 країнах, які ввели блокаду. Окрім цього, Катар має провести футбольний Чемпіонат світу у 2022 році, незважаючи на звинувачення у корупції (нібито Катар купив право проводити разом з Росією – 24).

А ще минулого року Катар відкрив свій Національний музей вартістю 500 млн доларів США, мільярди були витрачені на твори мистецтва для його колекцій.

Що таке автаркія? Це максимальна незалежність країни, яка позбавляє її необхідності ввозити найважливіші продукти споживання, зокрема – харчування. Замкнуте самодостанє господарство ізольованої держави. Але повна автаркія неможлива навіть для багатих та розвинутих країн, такі тенденції завдають непоправної шкоди економіці.

Економічна та продовольча незалежність

Для прикладу, візьмемо молоко та м'ясо. Раніше, молоко та йогурти Катар купував у Саудів, що зараз неможливо. Обсяги складали 400 тон на рік. Країна у відповідь створила свою першу молочно-м'ясну ферму Баладна, імпортувала тисячі корів з Європи та США. На початку, Іран став основним джерелом продуктів харчування, води та медикаментів (це при тому, що Іран сам під санкціями і знайти ліки там теж дуже складно – 24). Торговельний баланс між Тегераном і Дохою зріз до 2 млрд доларів США у 2017-18 рр.

Але поступово Катар рухається від імпортера молочної продукції до її експортера! Овочі та фрукти теж ростуть на місцевих фермах, є запас цукру, олії та круп. Катар зайняв перше місце на Близькому Сході за показником "продовольча безпека" і 13-те місце у світі.

Це означає, що полиці магазинів та супермаркетів завжди залишаться повними, що особливо актуально у період пандемії коронавірусу, яка зачепила і Катар. "Домашнє вирощування зіграло ключову роль у трансформації, – запевняв Al-Jazeera Насер Аль Халаф, гендиректор компанії Agrico. – Три роки тому місцеве вирощування овочів та фруктів не перевищувало 10%, сьогодні ми маємо 30%. А технології доступні навіть на місцевих рівнях".

Катар продовжує розвивати зв'язки з США та новим напрямом – Німеччиною, паралельно працюючи над залученням іноземних інвестицій та реформуючи країну. Втім, не все так добре, як здається. "В Катарі абсолютно жахлива бюрократія, тут маленький ринок, мало конкуренції, дуже високі ціни", – розповів радник катарського уряду BBC Business на умовах анонімності.

Перемоги у високому суді та в небі

Суд ООН встав на сторону Катару щодо питання блокади/Фото: Modern Diplomacy

Окрім покращення ситуації всередині країни, Катар активно бореться з ізоляцією у суді і навіть виграв справу щодо повітряної блокади в ООН в Гаазі. Саудівську Аравію, Бахрейн, Катар та Єгипет визнали винними у порушенні міжнародних авіаційних правил. Голова Міжнародного Суду Абдулкаві Ахмед Юсуф заявив, що його орган "відкидає усі апеляції" чотирьох держав проти рішення головної авіаційної інстанції на користь Дохи.

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Двома роками раніше ICAO (Міжнародна організація цивільної авіації – 24) постановила 15-ма голосами до одного, що має юрисдикцію розглядати позов Катару проти країн, які його блокували. Доха закидала їм порушення конвенції про вільне пересування пасажирських літаків через закордонний повітряний простір. Тоді сусіди Катару відкинули позицію ICAO та звернулися в суд ООН, який програли.

Європа як головний союзник Втім, це вже не перший випадок, коли Європа встає на катарський бік в юридичних баталіях. Крім Гааги, допомогу оказував і Брюсель. З ЄС Доха Втім, це вже не перший випадок, коли Європа встає на катарський бік в юридичних баталіях. Крім Гааги, допомогу оказував і Брюсель. З ЄС Доха розробляла договір про відкрите небо. У 2019 році вона була "готова на 80%", за словами одного чиновника для Politico, який побажав залишитися анонімним. Завершити перемовини планували у червні минулого року, але справилися вже у березні.

Гендиректор Qatar Airways Акбар Аль Бейкер під час візиту до Брюселю у листопаді 2019 року, сказав: "Підтримка, яка надається нашій країні та авіакомпанії провідними європейськими органами, які приймають рішення, по-справжньому цінується". У штаті компанії працюють 1100 громадян ЄС, до Європи надсилалися 617 рейсів щотижня (до пандемії коронавірусу – 24). Загалом Катар має 70% акцій у конгломераті International Airlines Group (21%) та в Air Italy (49%). На другу частку скаржиться США, але не Європа.

Уряд Катару спонсорує футбольні клуби "Барселона" і "Баварія" та володіє командою "Парі Сен-Жермен". Тобто зв'язки з Європою у маленького Емірату дуже міцні.

Коли документ вступить в силу, Qatar Airways отримає повний доступ до більшої частини аеропортів Європи, що може стати їхньою конкурентною перевагою перед іншими компаніями Затоки. На цьому фоні, ОАЕ різко скасували подібні перемовини з ЄС та перейшли на домовленості з кожною країною окремо (як до цього робили самі катарці – 24). Головним переможцем з блокади Катару вийшла його авіакомпанія.