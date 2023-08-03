Авіакатастрофа у Броварах: що буде з посадовцями ДСНС, які отримали підозри

П'ятьом посадовцям ДСНС оголосили підозру у справі про авіакатастрофу у Броварах, внаслідок якої загинуло керівництво МВС. У ДСНС сказали, що їх відсторонять.

У службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що з початку розслідування, 20 січня 2023 року, відомство надало всі необхідні матеріали та сприяє об'єктивному і прозорому розслідуванню трагедії.

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ДСНС відсторонить посадовців, які отримали підозри

У ДСНС наголосили, що не будуть коментувати деталі та хід слідства. Однак чиновників, які отримали підозри, відсторонять.

На сьогодні ДСНС, у порядку, визначеному законодавством, вживає заходів щодо відсторонення від виконання посадових обов'язків осіб, яким ДБР оголосило підозру,

– мовиться у повідомленні.

Хто отримав підозри

ДБР повідомило, що оголосило підозри 5 посадовцям ДСНС. Їх отримали:

начальник Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України,

в.о. командир частини;

заступник командира з льотної підготовки;

командир авіаційної ескадрильї;

начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Також правоохоронці встановили похвилинно день аварії й розшифрували "чорні скриньки". За даними слідства, чиновники ДСНС не повідомили екіпаж гелікоптера EC 225 LP про погіршення погоди, що призвело до трагедії.

Довідка. 18 січня 2023 року гелікоптер, на борту якого перебувало керівництво МВС, розбився у Броварах. Вертоліт перевозив 10 людей і всі вони загинули: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар міністерства Юрій Лубкович, їхні помічники, а також 3 члени екіпажу ДСНС.

Гелікоптер розбився на території дитячого садка. Загалом внаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей, у тому числі одна дитина. Поранення зазнали 25 людей, серед яких 11 дітей.