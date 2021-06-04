Катастрофа літака МАУ: Іран пропонує по 150 тисяч доларів українським родинам жертв

Під час переговорів у Києві іранська делегація запропонувала компенсацію родинам загиблих українців, що були на борту літака МАУ. Мовиться про 150 тисяч доларів. Цю інформацію представники Тегерану просять донести до близьких та рідних жертв авіатрощі.

Як зазначили, в іранському посольстві в Україні, відбувся третій тур перемовин між заступниками глав МЗС Ірану та України. Напружені переговори тривали два дні.

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Під час перемовин обговорювався широкий спектр питань, які стосувалися кримінальних проваджень та технічних питань, у тому числі, авіаційних, та питань безпеки польотів, а також остаточний звіт Ірану,

– мовиться у заяві дипвідомства.

Іран пропонує по 150 тисяч доларів компенсації

Іран заявив про готовність заплатити по 150 тисяч доларів компенсації родинам українських жертв збиття літака МАУ. Українських урядовців просили донести це відома потерпілої сторони.

Тегеран висловив вимоги щодо питань обговорення

Тегеран не визнав спільну групу за участі України, Канади, Швеції та Бельгії, яка займається координацією зусиль задля перемовин щодо авіатрощі.

Іранська сторона заявила принципово, що не визнає цієї групи як сторони перемовин та висловила своє невдоволення непрофесійним поводженням та ворожою позицією деяких з цих країн,

– наголосили в посольстві Ірану.

Незважаючи на заяви посольства про конструктивність переговорів, домовленості щодо наступного раунду так і не дійшли. Тегеран хоче відповідати лише на ті питання, які не ставили раніше, а також хоче, аби вони не суперечили "іранському законодавству".

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Зазначимо, що раніше українська сторона заявила, що під час переговорів з Іраном вимагатиме на офіційному підтвердженні того, що слідство у справі завершене. Також офіційний Київ хоче почути деталі щодо судового слухання.

Що відомо про розслідування катастрофи літака МАУ

Літак авіакомпанії МАУ збили 2 ракетами над Тегераном 8 січня 2020. На борту були 176 осіб, усі вони загинули.

У лютому 2021 року Іран оприлюднив технічний звіт щодо катастрофи. Проте українська сторона надіслала чимало зауважень до документа.

Станом на кінець травня Тегеран не надав імен підозрюваних у трагедії.

Правозахисники також повідомили, що родинам жертв погрожували в Ірані.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу