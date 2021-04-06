В Ірані 10 посадовцям висунули звинувачення у справі катастрофи літака МАУ

В Ірані 10 посадовим особам висунули звинувачення у справі авіакатастрофи літака МАУ. Трагедія сталася 8 січня 2020 року.
Джерело:ISNA
Справи цих людей розглядатимуть у судах. Про це повідомив колишній військовий прокурор провінції Тегеран Голамаббас Торкі під час церемонії передачі повноважень своєму наступникові.
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Десятьом посадовим особам, які були причетні до катастрофи українського літака, були пред'явлені звинувачення. Необхідні висновки будуть зроблені в суді,
– сказав чиновник.
Варто зазначити, що Україна вимагатиме від Ірану продовжити розслідування авіакатастрофи літака МАУ. Адже оприлюднений Тегераном звіт не дає відповідей на багато запитань.Зверніть увагу! Літак компанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу Київ – Тегеран 8 січня 2020 року збили іранські військові. Усі, хто перебували на борту, – загинули.
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко
- Літак української авіакомпанії МАУ збили 8 січня в Ірані.
- На борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.
- У МЗС повідомили, що іранська сторона готова взяти на себе відповідальність за збиття літака МАУ. Також Тегеран пообіцяв виплати компенсації сім'ям загиблих.
- У грудні 2020 Іран передав Україні остаточний звіт щодо авіакатастрофи. У ньому вказано, що пасажирський літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку.
- 5 січня 2021 року Іран передав Україні технічний звіт про завершення розслідування.
Головне про авіакатастрофу МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу