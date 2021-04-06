В Ірані 10 посадовцям висунули звинувачення у справі катастрофи літака МАУ

В Ірані 10 посадовим особам висунули звинувачення у справі авіакатастрофи літака МАУ. Трагедія сталася 8 січня 2020 року.

Справи цих людей розглядатимуть у судах. Про це повідомив колишній військовий прокурор провінції Тегеран Голамаббас Торкі під час церемонії передачі повноважень своєму наступникові.

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Десятьом посадовим особам, які були причетні до катастрофи українського літака, були пред'явлені звинувачення. Необхідні висновки будуть зроблені в суді,

– сказав чиновник.

Варто зазначити, що Україна вимагатиме від Ірану продовжити розслідування авіакатастрофи літака МАУ. Адже оприлюднений Тегераном звіт не дає відповідей на багато запитань.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко

Літак компанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу Київ – Тегеран 8 січня 2020 року збили іранські військові. Усі, хто перебували на борту, – загинули.



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