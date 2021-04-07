10 обвинувачених в катастрофі МАУ: у МЗС заявляють, що не знають жодного імені

Днями Іран заявив, що 10 особам, причетним до збиття українського літака, висунули обвинувачення. У МЗС сумніваються щодо правдивості цієї інформації.

"Інформаційні зливи", що тиражуються в іранських ЗМІ, часто, на жаль, не підтверджуються. Про це заступник міністра МЗС Євген Єнін заявив в ефірі одного з телеканалів.

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Що кажуть в МЗС про "покарання для 10 осіб"

Заступник міністра МЗС наголошує: наразі Україні офіційно не повідомили жодного імені "обвинувачених". Іран не передав жодних деталей справи.

На превеликий жаль, з цих 10 осіб, яким начебто пред'явлено обвинувачення, українська сторона не знає жодного конкретного імені. Іран не передав нам жодних деталей, відповідно, ми не можемо знати, чи це ті особи, які причетні до катастрофи,

– сказав Єнін.

Єнін додав, що українська сторона неодноразово закликала Іран до більшої прозорості у розслідуванні та у кримінально-правовому переслідуванні причетних до катастрофи літака МАУ.

Справи цих людей нібито розглядатимуть у судах.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко

Днями іранське державне видання ISNA повідомило про висунення звинувачень 10 посадовим особам Ірану у справі про катастрофу літака МАУ.



Коротко про авіакатастрофу МАУ / Інфографіка 24 каналу