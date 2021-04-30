Україна подала зауваження до звіту Ірану про катастрофу літака МАУ

Владислав Криклій заявив, що Державіаслужба вже опрацювала та надала свої зауваження до остаточного звіту Ірану щодо катастрофи літака МАУ. Україна вимагає справедливого розслідування.

Міністр інфраструктури зазначив, що відповідні зауваження також були надані і представникам Канади.

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Україна прагне істини і справедливості у розслідування катастрофи рейсу PS752 та покарання винних. Наразі нами постійно ведеться робота щодо належної реакції української сторони на численні порушення норм міжнародного законодавства під час проведення розслідування катастрофи PS752,

– сказав він.

Владислав Криклій також наголосив, що Україна підтримує залучення іноземних представників, зокрема представників Канади, до відповідного процесу та спільної підготовки і направлення скарги до Ради ІКАО щодо відповідних дій Ірану.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Іран навмисно збив літак "Міжнародних авіаліній України". Адже ця катастрофа зупинила ескалацію конфлікту Тегерану та Вашингтону.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу