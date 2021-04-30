Україна подала зауваження до звіту Ірану про катастрофу літака МАУ

Владислав Криклій заявив, що Державіаслужба вже опрацювала та надала свої зауваження до остаточного звіту Ірану щодо катастрофи літака МАУ. Україна вимагає справедливого розслідування.
Джерело:пресслужба Мінінфраструктури
Міністр інфраструктури зазначив, що відповідні зауваження також були надані і представникам Канади.
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Україна прагне істини і справедливості у розслідування катастрофи рейсу PS752 та покарання винних. Наразі нами постійно ведеться робота щодо належної реакції української сторони на численні порушення норм міжнародного законодавства під час проведення розслідування катастрофи PS752,
– сказав він.
Владислав Криклій також наголосив, що Україна підтримує залучення іноземних представників, зокрема представників Канади, до відповідного процесу та спільної підготовки і направлення скарги до Ради ІКАО щодо відповідних дій Ірану.Зверніть увагу! Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Іран навмисно збив літак "Міжнародних авіаліній України". Адже ця катастрофа зупинила ескалацію конфлікту Тегерану та Вашингтону.
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко
- Літак української авіакомпанії МАУ збили 8 січня в Ірані.
- На борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.
- У МЗС повідомили, що іранська сторона готова взяти на себе відповідальність за збиття літака МАУ. Також Тегеран пообіцяв виплати компенсації сім'ям загиблих.
- У грудні 2020 Іран передав Україні остаточний звіт щодо авіакатастрофи. У ньому вказано, що пасажирський літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку.
- 5 січня 2021 року Іран передав Україні технічний звіт про завершення розслідування. Міністерство закордонних справ розкритикувало документ.