Катастрофа MH17: у Гаазі назвали ймовірні дати винесення вироку

Міжнародний суд не зможе винести вирок у справі про збиття малазійського літака МН17 цього року. Натомість зараз називають три дати, коли зможе з'явитися рішення суду в 2022 році.

Причиною перенесення дати винесення вироку пояснюють величезним обсягом матеріалів справи. Про це розповіла нідерландська журналістка Саскія Баллеман.

Зверніть увагу Справа збиття MH17: Росія відмовила у допиті підозрюваних Гіркіна й Дубинського

Рішення оголосять у другій половині 2022 року

Зазвичай Міжнародний суд в Гаазі виносить вироки через 2 тижні після завершення розслідування. Однак справа про збиття малазійського Boeing-777 над Донбасом є величезною за розміром. Через це оголошення рішення суду перенесли на другу половину 2022 року.

Попередньо відомо про 3 можливі дати:

22 вересня 2022 року;

17 листопада 2022 року;

15 грудня 2022 року.

Катастрофа МН17: коротко про головне

17 липня 2014 року в небі над Донбасом збили літак Boeing-777. На борту було 298 пасажирів. Усі загинули.

Ракету в літак запустили проросійські бойовики з окупованої території Донбасу.

3 лютого 2020 року прокуратура Нідерландів висунула звинувачення у справі 4 фігурантам – Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському, Леоніду Харченку та Олегу Пулатову.

17 червня 2021 року Міжнародний суд завершив етап демонстрації доказів.



Катастрофа МН17 / Інфографіка 24 каналу

Також цікаво Втратила батька у катастрофі MH17: жінка в суді звинуватила Росію у брехні

Текст публікації Саксії Баллеман

Через розмір та складність справи суд не дозволить прийняти рішення у звичайні 2 тижні після завершення розслідування. Відомо про 3 можливі дати: 22 вересня, 17 листопада або 15 грудня 2022 року.