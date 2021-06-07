Катастрофа рейсу MH17 над Донбасом: справа нараховує 65 тисяч сторінок

У Гаазі 7 червня стартувало засідання суду у справі MH17. Матеріалів назбиралось на 65 тисяч сторінок. Також на розгляд служителів Феміди представили багато годин відеоматеріалів.

Про це розповів головуючий у справі суддя Гендрік Стейнгаюс Він зауважив, що під час розгляду всі матеріали обговорити не зможуть.

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Суд розглядатиме лише основні моменти справи

У справі 65 000 сторінок, а також багато годин відеоматеріалів. Суд розглядатиме лише основні моменти,

– сказав суддя.

Отож, як сторона захисту, так і представники обвинувачення можуть акцентувати на необхідних моментах.

Що найбільше цікавить суд:

Питання зброї, якою збили літак.

Місце запуску ракети,

Роль 4 підсудних у справі.

Зазначимо, що жоден з 4 обвинувачених у справі на засідання 7 червня не з'явився.

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Головне про справу MH17

Boeing збили бойовики над Донбасом 17 липня 2014 року.

Усі 298 людей що були на борту, загинули.

У справі проходять обвинуваченими четверо осіб: Олег Пулатов, Ігор Гіркін, Сергій Дубинський і Леонід Харченко.

Судовий процес триває з березня 2020 року.

Трагедія MH17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу