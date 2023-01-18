Кількість жертв у Броварах зменшилась: у ДСНС пояснили чому

Вранці 18 січня на Київщині розбився вертоліт, внаслідок чого загинуло керівництва МВС нашої держави та цивільні громадяни. Не обійшлося також й без постраждалих.

Спершу повідомлялося, що внаслідок авіакатастрофи загинули 17 людей, четверо з яких – діти. Однак близько 18 вечора в ДСНС зазначили, що станом на 15:45 загинули 14 осіб, з яких 1 дитина.

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Менше на трьох дітлахів

А це – на 3 українців менше. Тож не дивно, що під дописом громадяни поцікавилися, як так вийшло, та висловили сподівання, що інформація правдива.

Рятувальники ж пояснили, чому кількість загиблих зменшилася. За їхніми словами, трапилося це внаслідок ідентифікації фрагментів тіл.

Нацполіція проводила ідентифікацію фрагментів тіл. Саме тому кількість загиблих зменшилась,

– зазначили в ДСНС.

Також станом на 15:45 було відомо, що внаслідок авіакатастрофи постраждали 25 українців, 11 з яких діти.

Загинула одна дитина

Єдиною дитиною, яка, на жаль, загинула внаслідок авіакатастрофи, стала маленька Мілана. Вона разом з мамою у час трагедії саме доходила до дошкільного навчального закладу. Про загибель дружини та доньки хрещеного її сестри повідомила Анна Волкова на своїй особистій сторінці в інстаграмі.

Сьогодні в нас трапилась трагедія. Хрещений моєї сестри втратив в тому садочку дружину з маленькою дочкою Міланою. В Олександра залишилась ще дочка,

– написала вона.

Тож жінка звернулася до всіх небайдужих та закликала допомогти сім'ї грошима. Вона залишила карту чоловіка загиблої жінки Олександра: 4441 1144 5500 4760.

Що відомо про авіакатастрофу: коротко

18 січня вертоліт впав поруч із дитсадком. Трапилося це, коли у дошкільному закладі перебували 73 дитини.

Внаслідок авіакатастрофи пожежею було пошкоджено будівлю.

Через це під контролем СБУ триває слідство. Воно встановить, що могло стати причиною катастрофи. Наразі опрацьовують кілька версій: порушення правил польоту та несправність самого вертольота, а також не виключають умисних дій, які призвели до трагедії.

Варто зазначити, що серед жертв є керівництво МВС України. Так, на борту перебував очільник МВС Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін та держсекретар відомства Юрій Лубкович.

24 Канал висловлює співчуття усім рідним та близьким тих людей, які загинули внаслідок падіння гелікоптера у Броварах.